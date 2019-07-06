В Алексине за нарушение правил пожарной безопасности закрыли рынок

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В отношении юридического лица было возбуждено административное дело и назначен штраф в 150 тысяч рублей.

В ходе проверки, проведенной Алексинской межрайонной прокуратурой, на городском рынке «Слобода» были выявлены грубые нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

В отношении ООО «Уездный град» было возбуждено административное дело, назначен штраф на сумму 150 тысяч рублей. Для защиты жизни и здоровья граждан прокуратура подала иск о приостановлении работы рынка до устранения выявленных нарушений. Исковые требования полностью удовлетворены, рынок закрыт.