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В Алексине за нарушение правил пожарной безопасности закрыли рынок
Фото: solreg.ru

В Алексине за нарушение правил пожарной безопасности закрыли рынок

В отношении юридического лица было возбуждено административное дело и назначен штраф в 150 тысяч рублей.

В ходе проверки, проведенной Алексинской межрайонной прокуратурой, на городском рынке «Слобода» были выявлены грубые нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

В отношении ООО «Уездный град» было возбуждено административное дело, назначен штраф на сумму 150 тысяч рублей. Для защиты жизни и здоровья граждан прокуратура подала иск о приостановлении работы рынка до устранения выявленных нарушений. Исковые требования полностью удовлетворены, рынок закрыт.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:26 +1
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