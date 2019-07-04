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Как в Щёкинском районе благоустроят село Крапивна

Как в Щёкинском районе благоустроят село Крапивна

Глава администрации МО Щекинский район Александр Гамбург рассказал о планах благоустройства села и графике работ.

В мае 2018 года Щекинский район принял участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Тогда проект, связанный с проведением работ в селе Крапивна, победил в конкурсе «Малые города и исторические поселения».

По итогам защиты проекта был выделен грант в размере 50 миллионов рублей, согласован и утвержден график благоустройства, но «по техническим причинам» деньги были получены только в январе 2019 года. В связи с этим график проекта пересмотрели, и сейчас срок его реализации — 20 ноября 2019 года.

Какие именно работы планируются в рамках проекта, рассказал Александр Гамбург, глава администрации МО Щекинский район:

Александр Гамбург

– Сделаем въездную площадь в Крапивну, центральную площадь. Она станет пешеходной. Также сделаем смотровую площадку, городской парк и белокаменное мощение, которое рядом с филиалом музея «Ясная Поляна». Вместе они составят один пешеходный маршрут.

Сейчас проект находится на стадии аукционных процедур. Уже в августе планируется найти подрядчика, с которым будут проводиться работы по реализации проекта.

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 16:03 +1
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Люди
Александр Гамбург
Место
село КрапивнаЩекинский район

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