Как в Щёкинском районе благоустроят село Крапивна

В мае 2018 года Щекинский район принял участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Тогда проект, связанный с проведением работ в селе Крапивна, победил в конкурсе «Малые города и исторические поселения».

По итогам защиты проекта был выделен грант в размере 50 миллионов рублей, согласован и утвержден график благоустройства, но «по техническим причинам» деньги были получены только в январе 2019 года. В связи с этим график проекта пересмотрели, и сейчас срок его реализации — 20 ноября 2019 года.

Какие именно работы планируются в рамках проекта, рассказал Александр Гамбург, глава администрации МО Щекинский район:

Александр Гамбург – Сделаем въездную площадь в Крапивну, центральную площадь. Она станет пешеходной. Также сделаем смотровую площадку, городской парк и белокаменное мощение, которое рядом с филиалом музея «Ясная Поляна». Вместе они составят один пешеходный маршрут.

Сейчас проект находится на стадии аукционных процедур. Уже в августе планируется найти подрядчика, с которым будут проводиться работы по реализации проекта.