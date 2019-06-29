Дарья Абрамова из Щекино стала бронзовым призером Европейских игр

Представительница Федерации бокса Тульской области Дарья Абрамова из Щекино стала бронзовым призёром II Европейских игр в Минске.

Дарья в четвертьфинале в весовой категории до 57 килограммов одержала победу над белоруской Галиной Бруевич. Но в полуфинальном поединке спортсменка раздельным решением судей со счётом 2:3 уступила Микаэле Уолш из Ирландии, заняв третье место.