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В субботу в тульской администрации будет дежурить Алексей Крыгин
Фото из архива MySlo

В субботу в тульской администрации будет дежурить Алексей Крыгин

В воскресенье за порядком в областном центре проследит Александр Корнеичев.

В субботу, 29 июня, дежурным по городу назначен заместитель главы администрации – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

В воскресенье, за порядком в городе проследит начальник главного управления по Центральному округу Александр Корнеичев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37, 1391.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:37 0
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