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В субботу в тульской администрации будет дежурить Алексей Крыгин
В воскресенье за порядком в областном центре проследит Александр Корнеичев.
В субботу, 29 июня, дежурным по городу назначен заместитель главы администрации – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.
В воскресенье, за порядком в городе проследит начальник главного управления по Центральному округу Александр Корнеичев.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37, 1391.
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