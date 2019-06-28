В субботу в тульской администрации будет дежурить Алексей Крыгин

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В воскресенье за порядком в областном центре проследит Александр Корнеичев.

В субботу, 29 июня, дежурным по городу назначен заместитель главы администрации – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

В воскресенье, за порядком в городе проследит начальник главного управления по Центральному округу Александр Корнеичев.