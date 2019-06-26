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В Туле прошёл турнир по стрельбе, посвященный памяти погибших спецназовцев
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле прошёл турнир по стрельбе, посвященный памяти погибших спецназовцев

В мероприятии приняли участие сотрудники различных силовых ведомств.

В оружейной столице впервые состоялся турнир по стрельбе памяти сотрудников и военнослужащих подразделений специального назначения, погибших при выполнении служебно-боевых задач.

В открытии турнира приняли участие замгубернатора Тульской области Александр Сорокин, начальник тульского Управления Росгвардии Олег Петрик, заместитель начальника Управления Росгвардии по Чеченской Республике Даниил Мартынов, родственники погибших военнослужащих и ветераны.

«Подобные турниры помогают обменяться боевым опытом, повысить свои навыки и уровень профессионального мастерства», – отметил Александр Сорокин.

Участники турнира соревновались в поражении целей из бронеавтомобиля через бойницы, штурме автобуса и частного домовладения, освобождении «заложников». Упражнение выполнялись в обстановке, максимально приближенной к боевой. От губернатора Алексея Дюмина Александр Сорокин вручил победителям турнира сертификаты на приобретение специальной экипировки.

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Турнир по стрельбе памяти погибших спецназовцев, Фото: 1
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Турнир по стрельбе памяти погибших спецназовцев, Фото: 3
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:48 +4
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