Опасные элементы на детской площадке в Иншинском обещают демонтировать 20 июня

Фото из архива Myslo

Напомним , в редакцию Myslo от имени жителей поселения Иншинское обратился мужчина. По его словам, люди просят власти обратить внимание на две детских площадки, которые находятся у домов № 10 и 7 в Иншинском. Обе, по их мнению, пришли в негодность и могут быть небезопасны для детей.

«В связи с тем, что элемент качалки не подлежит ремонту, силами главного управления по Привокзальному территориальному округу 20 июня 2019 будет осуществлен демонтаж несущих опор качалки, а также демонтирован столб в песочнице, оставшийся после сломанного навеса (грибка). Работы по завозу песка в сквере, расположенном между домами № 5−7 п. Иншинский, также выполнят сегодня», — прокомментировали публикацию в пресс-службе городской администрации.