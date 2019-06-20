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Опасные элементы на детской площадке в Иншинском обещают демонтировать 20 июня
Фото из архива Myslo

Опасные элементы на детской площадке в Иншинском обещают демонтировать 20 июня

Кроме того, после публикации Myslo в сквер завезут песок.

Напомним, в редакцию Myslo от имени жителей поселения Иншинское обратился мужчина. По его словам, люди просят власти обратить внимание на две детских площадки, которые находятся у домов № 10 и 7 в Иншинском. Обе, по их мнению, пришли в негодность и могут быть небезопасны для детей.
 

«В связи с тем, что элемент качалки не подлежит ремонту, силами главного управления по Привокзальному территориальному округу 20 июня 2019 будет осуществлен демонтаж несущих опор качалки, а также демонтирован столб в песочнице, оставшийся после сломанного навеса (грибка). Работы по завозу песка в сквере, расположенном между домами № 5−7 п. Иншинский, также выполнят сегодня», — прокомментировали публикацию в пресс-службе городской администрации.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:16 +2
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