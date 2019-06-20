Переезд и ремонт на 100 миллионов: что ждет тульскую вечернюю школу?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Родители учеников сообщили о возможном закрытии учебного заведения для «трудных» детей. Какие планы на школу у администрации?

На прошлой неделе родители учеников тульской МБОУ «Вечерняя общеобразовательная школа» забили тревогу. У них появилась информация, что их школу закроют. Обеспокоенные родители написали письмо главе администрации и в редакцию Myslo. Подробно об этом мы писали здесь.

19 июня в здании вечерней школы на улице Р. Зорге, 29 прошла встреча родителей учеников и представителей городской администрации.

На встрече присутствовали глава администрации города Тулы Евгений Авилов, заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая, глава Пролетарского округа Сергей Шестаков, начальник управления образования администрации города Тулы Татьяна Золотова, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина.

По словам чиновников, вопрос о закрытии вечерней школы никогда не ставился.

Они признали: возможно, всё «закрутилось» из-за информационного вакуума. В здании, в котором сейчас располагается школа, планировался ремонт, но не все родители и учителя обладали полной информацией об этом.

На собрании 19 июня родительскую общественность успокоили и ответили на все их вопросы.

Как сообщила Татьяна Золотова, здание школы требует капитального ремонта:

– По итогам мониторинга совместно со специалистами МУ «Управление капитального строительство» города Тулы принято решение о проведении необходимых ремонтных работ. В следующем году будут капитально отремонтированы фасад, ограждение, потолочные перекрытия.

В школе появятся пищеблок с организацией обеденного цикла (сейчас — только раздаточная. — Прим. ред.) и современный стадион. Первый этаж с рекреационной зоной будет реконструирован, в классах также проведут ремонт.

Как подчеркнула заместитель главы администрации по социальной политике Надежда Токовая, образовательный процесс на время ремонта, который должен стартовать в январе после подготовки проекта и проведения аукциона, не будет остановлен.

Временно школа в полном составе переместится в центр образования №45. Между ЦО и школой будет заключен соответствующий договор. Классы разместят в структурном подразделении 45-го ЦО на ул. М. Мазая в том составе, в котором находятся сейчас.

Родителей порадовало, что, по словам представителей администрации, педагогический коллектив школы не изменится, их детей будут учить те же учителя. В сентябре 2020 года учащиеся и учителя вернутся в обновленную школу.

– Ремонт не ограничится покраской стен. На работы, закупку нового оборудования, инвентаря планируется потратить около 100 миллионов рублей. Здание преобразится и приобретет современный вид, — резюмировал Евгений Авилов.

Родители активно задавали вопросы.

— Как будут учиться наши дети в ЦО №45? Как переезд повлияет на время начала и окончания уроков?

По словам Татьяны Золотовой, поскольку школа временно переезжает в новый ЦО целиком, сохраняя статус, все вопросы, касающиеся распорядка, будут решаться внутри самого учебного заведения. Как выстроить учебный процесс, решит директор МБОУ «ВОШ».

— Почему сейчас в школе не ведется набор? Наши знакомые хотели перевести сюда ребенка, им сказали: «Ждите».

Татьяна Золотова пояснила, что сейчас Управление образования оценивает, какой набор ожидается в вечернюю школу (спрогнозировать количество учеников в такое учебное заведение сложно. — Прим. ред.). Набор в школу обязательно будет осуществляться. Евгений Авилов добавил, что ни одному ученику никто не вправе отказать в обучении.

Следующая встреча руководства города и родителей запланирована на декабрь этого года — перед стартом ремонтных работ.

справка

Четырехэтажное здание, в котором школа располагается сейчас, 1956 года постройки. Площадь — более 3,5 тыс. кв. м.

В настоящее время в учреждении обучаются 123 человека (8-11 классы), из них 88 человек получают образование в очной форме, 34 человека — в заочной.

В штате 44 сотрудника, из которых 23 педагогических работника и 17 учителей.