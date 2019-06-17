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В Тульской области женщин старше 70 лет почти втрое больше мужчин
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области женщин старше 70 лет почти втрое больше мужчин

Такие данные приводит Туластат.

Туластат опубликовал на своем сайте численность мужчин и женщин в Тульской области во возрастным группам. Отметим, что такие данные актуальны на 1 января 2019 года.

Годы

Все население

Городское

Сельское

муж.

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

Все население

669703

809115

494693

611821

175010

197294

в том числе в

возрасте, лет:

 

 

 

 

 

 

0−4

36145

34440

27545

26282

8600

8158

5−9

37257

35426

27366

25883

9891

9543

10−14

33647

31876

25037

23654

8610

8222

15−19

30492

28755

23073

21628

7419

7127

20−24

31781

30924

23640

22912

8141

8012

25−29

48887

45255

36806

34361

12081

10894

30−34

63952

58902

47325

44323

16627

14579

35−39

58487

56791

43413

43332

15074

13459

40−44

54340

56667

40697

43676

13643

12991

45−49

50904

54024

38314

41792

12590

12232

50−54

43300

49201

31395

36950

11905

12251

55−59

49469

62628

35280

46974

14189

15654

60−64

46646

69075

33254

52257

13392

16818

65−69

36666

63321

26887

48794

9779

14527

70 и более

47730

131830

34661

99003

13069

32827

Из общей

численности — население в возрасте:

 

 

 

 

 

 

моложе трудоспособного

 

113574

 

108026

 

84763

 

80400

 

28811

 

27626

трудоспособном 1)

425087

374235

315128

284393

109959

89842

старше трудоспособного

 

131042

 

326854

 

94802

 

247028

 

36240

 

79826

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 0
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