В Тульской области женщин старше 70 лет почти втрое больше мужчин
Такие данные приводит Туластат.
Туластат опубликовал на своем сайте численность мужчин и женщин в Тульской области во возрастным группам. Отметим, что такие данные актуальны на 1 января 2019 года.
|
Годы
|
Все население
|
Городское
|
Сельское
|
муж.
|
жен.
|
муж.
|
жен.
|
муж.
|
жен.
|
Все население
|
669703
|
809115
|
494693
|
611821
|
175010
|
197294
|
в том числе в
возрасте, лет:
|
|
|
|
|
|
|
0−4
|
36145
|
34440
|
27545
|
26282
|
8600
|
8158
|
5−9
|
37257
|
35426
|
27366
|
25883
|
9891
|
9543
|
10−14
|
33647
|
31876
|
25037
|
23654
|
8610
|
8222
|
15−19
|
30492
|
28755
|
23073
|
21628
|
7419
|
7127
|
20−24
|
31781
|
30924
|
23640
|
22912
|
8141
|
8012
|
25−29
|
48887
|
45255
|
36806
|
34361
|
12081
|
10894
|
30−34
|
63952
|
58902
|
47325
|
44323
|
16627
|
14579
|
35−39
|
58487
|
56791
|
43413
|
43332
|
15074
|
13459
|
40−44
|
54340
|
56667
|
40697
|
43676
|
13643
|
12991
|
45−49
|
50904
|
54024
|
38314
|
41792
|
12590
|
12232
|
50−54
|
43300
|
49201
|
31395
|
36950
|
11905
|
12251
|
55−59
|
49469
|
62628
|
35280
|
46974
|
14189
|
15654
|
60−64
|
46646
|
69075
|
33254
|
52257
|
13392
|
16818
|
65−69
|
36666
|
63321
|
26887
|
48794
|
9779
|
14527
|
70 и более
|
47730
|
131830
|
34661
|
99003
|
13069
|
32827
|
Из общей
численности — население в возрасте:
|
|
|
|
|
|
|
моложе трудоспособного
|
113574
|
108026
|
84763
|
80400
|
28811
|
27626
|
трудоспособном 1)
|
425087
|
374235
|
315128
|
284393
|
109959
|
89842
|
старше трудоспособного
|
131042
|
326854
|
94802
|
247028
|
36240
|
79826