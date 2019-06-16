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Тульские спортсмены в составе сборной России отправились на Европейские игры в Минск
На фото Екатерина Реньжина.

Тульские спортсмены в составе сборной России отправились на Европейские игры в Минск

Болеем за наших ребят!

Российских спортсменов торжественно проводили на II Европейские игры, которые состоятся с 21 по 30 июня в Минске. Соревнования пройдут в 21 виде спорта. Будет разыгран 201 комплект наград. За звание сильнейших будут бороться представители 50 стран.

Отметим, что в составе сборной России есть и тульские спортсмены. Все они — гордость нашей области. Это Екатерина Реньжина, Александр Ефимов (легкая атлетика), Алексей Жердев (баскетбол 3×3), Дарья Абрамова (бокс), Екатерина Гниденко, Александр Дубченко, Диана Климова, Евгения Аугустинас и Анастасия Войнова (велоспорт).

Желаем нашим ребятам удачи!

Расписание выступлений спортсменов можно найти на официальном сайте соревнований тут.

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