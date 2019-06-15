Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет

Фото Дмитрия Дзюбина.

На бывшей территории Тульского артиллерийского инженерного института сейчас базируется 106 гвардейская Тульская воздушно-десантная дивизия. В мероприятии приняли участие более 500 выпускников и преподавателей Тульского артиллерийского инженерного института.

Тульский артиллерийский инженерный институт-это легендарное высшее военное учебное заведение Вооружённых Сил Российской Федерации, существовавшее с 1869-го по 2010-й годы и осуществлявшее подготовку технических кадров (инженеры-оружейные мастера, инженеры военной техники, артиллерийские инженеры) для русской императорской, советской и российской армий. Прославленный Вуз восемь раз преобразовывался и прошел славный путь от оружейной школы до артиллерийского института. Боевое крещение курсанты Тульского оружейно-технического ордена Ленина училища имени Тульского пролетариата (это название ТАИИ носил с 1937-го по 1958-й годы) получили в боях за город Мценск в составе 1-го отдельного гвардейского стрелкового корпуса с 3-го по 15-е октября 1941 года.

Выпускники института принимали участие в войне на территоррии Демократической Республики Афганистан, Чеченской республике, среди выпускников училища 38 генералов, 2 героя Советского Союза, 2 Героя Российской Федерации, 3 Героя Социалистического Труда, а также великие конструкторы.

Торжественные мероприятия состоялись на плацу соединения, после которых была открыта памятная стела. По окончании официальной части участники праздника прошли с экскурсией по территории теперь уже дивизии, а также возложили цветы к памятнику погибших при исполнении воинского долга выпускников Тульского артиллерийского инженерного института.