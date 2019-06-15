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Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет

Праздничные мероприятия состоялись сегодня, 15 июня.

На бывшей территории Тульского артиллерийского инженерного института сейчас базируется 106 гвардейская Тульская воздушно-десантная дивизия. В мероприятии приняли участие более 500 выпускников и преподавателей Тульского артиллерийского инженерного института.

Тульский артиллерийский инженерный институт-это легендарное высшее военное учебное заведение Вооружённых Сил Российской Федерации, существовавшее с 1869-го по 2010-й годы и осуществлявшее подготовку технических кадров (инженеры-оружейные мастера, инженеры военной техники, артиллерийские инженеры) для русской императорской, советской и российской армий. Прославленный Вуз восемь раз преобразовывался и прошел славный путь от оружейной школы до артиллерийского института. Боевое крещение курсанты Тульского оружейно-технического ордена Ленина училища имени Тульского пролетариата (это название ТАИИ носил с 1937-го по 1958-й годы) получили в боях за город Мценск в составе 1-го отдельного гвардейского стрелкового корпуса с 3-го по 15-е октября 1941 года.

Выпускники института принимали участие в войне на территоррии Демократической Республики Афганистан, Чеченской республике, среди выпускников училища 38 генералов, 2 героя Советского Союза, 2 Героя Российской Федерации, 3 Героя Социалистического Труда, а также великие конструкторы.

Торжественные мероприятия состоялись на плацу соединения, после которых была открыта памятная стела. По окончании официальной части участники праздника прошли с экскурсией по территории теперь уже дивизии, а также возложили цветы к памятнику погибших при исполнении воинского долга выпускников Тульского артиллерийского инженерного института.

Галерея
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 1
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 2
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 3
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 4
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 5
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 6
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 7
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 8
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 9
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 10
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 11
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 12
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 13
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 14
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 15
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 16
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 17
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 18
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 19
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 20
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 21
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 22
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 23
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 24
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 25
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 26
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 27
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 28
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 29
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 30
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 31
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 32
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 33
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 34
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 35
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 36
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 37
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 38
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 39
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 40
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 41
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 42
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 43
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 44
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 45
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 46
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 47
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 48
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 49
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 50
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 51
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 52
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 53
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 54
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 55
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 56
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 57
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 58
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 59
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 60
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 61
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 62
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 63
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 64
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 65
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 66
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 67
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 68
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 69
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 70
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 71
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 72
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 73
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 74
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 75
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 76
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 77
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 78
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 79
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 80
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 81
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 82
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 83
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 84
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 85
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 86
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 87
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 88
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 89
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 90
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 91
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 92
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 93
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет, Фото: 94
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:11 +3
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