новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 14 июня: небольшой дождь, до +27, умеренный ветер

Погода в Туле 14 июня: небольшой дождь, до +27, умеренный ветер

Синоптики обещают переменную облачность, давление – 750-755 мм рт. ст.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь (3 мм за сутки). Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +6 до +11 градусов, днём – от +22 до +27. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По карте «Забота» туляки могут взять на прокат велосипед со скидкой 50%
По карте «Забота» туляки могут взять на прокат велосипед со скидкой 50%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.