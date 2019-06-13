Погода в Туле 14 июня: небольшой дождь, до +27, умеренный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь (3 мм за сутки). Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +6 до +11 градусов, днём – от +22 до +27. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.