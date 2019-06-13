По карте «Забота» туляки могут взять на прокат велосипед со скидкой 50%
Покататься в два раза дешевле можно в Центральном парке. Акция проводится совместно со спортивным комплексом «Динамо».
50-процентная скидка в рамках «Супер Заботы» предоставляется на велопрокат при спортивном комплексе «Динамо» в будни
с 8.30 до 15 часов.
Сергей Судницын
– Я считаю, что это очень важная акция. Сегодня здоровый образ жизни в моде, а велосипед – это доступный и эффективный вариант для занятий спортом, да еще и в любимом туляками месте – Центральном парке, – считает руководитель регионального отделения ОНФ в Тульской области Сергей Судницын. – И очень здорово, что партнеры проекта предложили включить в формат «Супер Забота» велопрокат – он стал доступным по цене для льготных категорий граждан, для многодетных семей и пенсионеров. Это наглядно демонстрирует внимание ответственного бизнеса и власти к людям, нуждающимся в нашей поддержке и заботе.
Анастасия Дементьева
– Мы стараемся сделать проект насыщенным и эффективным не только с точки зрения скидок и получения выгоды для семейного бюджета, но и в плане досуговой, культурной привлекательности, – отметила заместитель председателя Тульской городской думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – В летний период мы организуем выездные мероприятия: например, вчера представители общества инвалидов Советского округа Тулы побывали на экскурсии в «Золотом городе», не так давно проводили мастер-класс по траволечению для пенсионеров. Новый формат проекта «Супер Забота» предусматривает и хорошие скидки на различные услуги. По инициативе «Единой России» совместно с партнерами проекта мы специально разработали летний пакет социальных акций, и одна из них как раз проводится сегодня в парке.
Наталия Матвеева
– Как только узнали об акции, не задумываясь, решили прокатиться на велосипеде. Мы решили не задумываясь, решила ею воспользоваться – тем более, что дочки очень любят велосипед, – рассказала Наталия Матвеева. – Парк – любимое место нашего семейного отдыха, а теперь проводить досуг здесь вдвойне приятнее. Это и очень выгодно, и удобно – нет нужды брать велосипед с собой. Спасибо за «Супер Заботу»!
Ольга Власова
– Я – многодетная бабушка! – говорит она. – У меня четверо внуков, ребята обожают гонять на велосипедах, но обычно я еле успеваю за ними. Ну а теперь по скидке буду и сама кататься, набирать скорость, чтобы не отставать!
Среди акций, которые проводятся в рамках проекта «Забота»: творческие мастер-классы, туристические экскурсии, образовательные курсы, социальные акции для многодетных семей и людей с ограниченными физическими возможностями, а также лечебные услуги, профилактические и спортивные мероприятия.
На данный момент проводятся следующие акции:
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Название клиники, адрес, время работы, контакты
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Условия акции
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Время проведения акции
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Торговая сеть магазинов «Хороший»
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каждый понедельник скидка 10%
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май-июнь
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Стройпласт «Теплицы»
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скидка от 10-15% на теплицы
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май-июнь
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ССК «Динамо» ул.Жаворонкова, ЦПКиО им. П.П. Белоусова к.1 (спортивный комплекс «Динамо»)
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прокат велосипедов, будние дни с 8:30-15:00 скидка 50%
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До конца лета
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Клиника–оптика «Кругозор», пр. Ленина, д.68, т. 57-00-51
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бесплатное измерение внутриглазного давления,
50% скидки на прием к врачу,
20 % скидки на футляры для очков
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До конца лета
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«Чистый Пух», сеть салонов:
Демидовская, 179;
Кутузова, 13;
Льва Толстого, 91 А.
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скидка 15% на комплекты постельного белья
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май-июль
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магазин детской обуви «Туфелька», «Котофей»
ул. Оборонная, 7а;
ул. Октябрьская, 48б, ТЦ «Миллионный» бут. 55
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каждое воскресенье скидка 10%
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май-июнь
Узнать обо всех актуальных акциях держатели карты «Забота» могут по телефону 71-66-85 или на сайте администрации Тулы в разделе «Забота».
Чтобы воспользоваться скидкой достаточно предъявить дисконтную карту.
За восемь лет проект положительно себя зарекомендовал, в Туле выдано более 160 тысяч карт, жителям удалось сэкономить более 250 млн рублей. На ул. Советская, д.112, каб.11 работает консультационный пункт проекта, в котором оказывается вся необходимая помощь, обратившимся по вопросам действия карты «Забота».