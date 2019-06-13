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По карте «Забота» туляки могут взять на прокат велосипед со скидкой 50%

По карте «Забота» туляки могут взять на прокат велосипед со скидкой 50%

Покататься в два раза дешевле можно в Центральном парке. Акция проводится совместно со спортивным комплексом «Динамо».

Социальная карта «Забота» знакома тулякам с 2011 года. Проект появился по инициативе партии «Единая Россия»  и главы администрации регионального центра, секретаря городского отделения «Единой России» Евгения Авилова успешно работает в регионе уже восемь лет.
 
Благодаря карте «Забота» тысячи жителей могут экономить, совершая выгодные покупки и получая услуги со скидкой до 20%.
 
Сегодня ее возможности стали еще шире: по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» держатели карт теперь могут воспользоваться новым форматом – «Супер Забота». Он позволяет получать выгоду не только для семейного бюджета, но сделать культурную жизнь более насыщенной. Теперь в этом списке бесплатные экскурсионные поездки для отдельных категорий граждан, также можно провести досуг интересно и с пользой для здоровья. Например, взять на прокат велосипед и покататься по Центральному парку за половину стоимости. 
 
50-процентная скидка в рамках «Супер Заботы» предоставляется на велопрокат при спортивном комплексе «Динамо» в будни
с 8.30 до 15 часов. 
Сергей Судницын

Сергей Судницын

– Я считаю, что это очень важная акция. Сегодня здоровый образ жизни в моде, а велосипед – это доступный и эффективный вариант для занятий спортом, да еще и в любимом туляками месте – Центральном парке, – считает руководитель регионального отделения ОНФ в Тульской области Сергей Судницын. – И очень здорово, что партнеры проекта предложили включить в формат «Супер Забота» велопрокат – он стал доступным по цене для льготных категорий граждан, для многодетных семей и пенсионеров. Это наглядно демонстрирует внимание ответственного бизнеса и власти к людям, нуждающимся в нашей поддержке и заботе.

 
Анастасия Дементьева

Анастасия Дементьева

– Мы стараемся сделать проект насыщенным и эффективным не только с точки зрения скидок и получения выгоды для семейного бюджета, но и в плане досуговой, культурной привлекательности, – отметила заместитель председателя Тульской городской думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – В летний период мы организуем выездные мероприятия: например, вчера представители общества инвалидов Советского округа Тулы побывали на экскурсии в «Золотом городе», не так давно проводили мастер-класс по траволечению для пенсионеров. Новый формат проекта «Супер Забота» предусматривает и хорошие скидки на различные услуги. По инициативе «Единой России» совместно с партнерами проекта мы специально разработали летний пакет социальных акций, и одна из них как раз проводится сегодня в парке.

В числе первых, кто воспользовался скидкой на велопрокат многодетная семья Матвеевых

Наталия Матвеева

– Как только узнали об акции, не задумываясь, решили прокатиться на велосипеде. Мы решили не задумываясь, решила ею воспользоваться – тем более, что дочки очень любят велосипед, – рассказала Наталия Матвеева. – Парк – любимое место нашего семейного отдыха, а теперь проводить досуг здесь вдвойне приятнее. Это и очень выгодно, и удобно – нет нужды брать велосипед с собой. Спасибо за «Супер Заботу»!

 
Пенсионерка Ольга Власова тоже часто вместе с внуками часто бывает в парке.

Ольга Власова

– Я – многодетная бабушка! – говорит она. – У меня четверо внуков, ребята обожают гонять на велосипедах, но обычно я еле успеваю за ними. Ну а теперь по скидке буду и сама кататься, набирать скорость, чтобы не отставать!

 
 

Акция «Супер Забота»

Среди акций, которые проводятся в рамках проекта «Забота»: творческие мастер-классы, туристические экскурсии, образовательные курсы, социальные акции для многодетных семей и людей с ограниченными физическими возможностями, а также лечебные услуги, профилактические и спортивные мероприятия.

На данный момент проводятся следующие акции:

Название клиники, адрес, время работы, контакты

 

Условия акции  

Время проведения акции

Торговая сеть магазинов «Хороший»

каждый понедельник скидка 10%

 

май-июнь

Стройпласт «Теплицы»

 

скидка от 10-15% на теплицы

май-июнь

ССК «Динамо» ул.Жаворонкова, ЦПКиО им. П.П. Белоусова к.1 (спортивный комплекс «Динамо»)

прокат велосипедов, будние дни с 8:30-15:00 скидка 50%

До конца лета

Клиника–оптика «Кругозор», пр. Ленина, д.68, т. 57-00-51

бесплатное измерение внутриглазного давления,

50% скидки на прием к врачу,

20 % скидки на футляры для очков

 

До конца лета

«Чистый Пух», сеть салонов:

Демидовская, 179;

Кутузова, 13;

Льва Толстого, 91 А.

 

скидка 15% на комплекты постельного белья

май-июль

магазин детской обуви «Туфелька», «Котофей»

ул. Оборонная, 7а;

ул. Октябрьская, 48б, ТЦ «Миллионный» бут. 55

каждое воскресенье  скидка 10%

 

май-июнь

Узнать обо всех актуальных акциях держатели карты «Забота» могут по телефону 71-66-85 или на сайте администрации Тулы в разделе «Забота». 

Чтобы воспользоваться скидкой достаточно предъявить дисконтную карту.

За восемь лет проект положительно себя зарекомендовал, в Туле выдано более 160 тысяч карт, жителям удалось сэкономить более 250 млн рублей. На ул. Советская, д.112, каб.11 работает консультационный пункт проекта, в котором оказывается вся необходимая помощь, обратившимся по вопросам действия карты «Забота».

 

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Автор: Юлия Александрова, вчера, в 23:24 +2
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