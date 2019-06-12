Тело тульского подростка извлекли из Оки на третьи сутки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области продолжается проверка по факту пропажи несовершеннолетнего при купании в реке.

Как сообщалось ранее, 8 июня 2019 года вечером 17-летний житель Тулы находился на месте слияния рек Ока и Жиздра в Перемышльском районе Калужской области. Стоя на песчаном обрывистом берегу, подросток соскользнул в воду. Находившиеся рядом знакомые пытались всеми силами вытащить мальчика из воды, однако из-за большой скорости течения не справились, и несовершеннолетнего унесло течением по Оке в сторону Калуги.

11 июня тело несовершеннолетнего найдено сотрудниками МЧС на берегу реки Ока вблизи села Корекозево Перемышльского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле не обнаружено.