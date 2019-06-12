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Тело тульского подростка извлекли из Оки на третьи сутки

Тело тульского подростка извлекли из Оки на третьи сутки

Об этом сообщил Калужский следственный комитет.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области продолжается проверка по факту пропажи несовершеннолетнего при купании в реке.

Как сообщалось ранее, 8 июня 2019 года вечером 17-летний житель Тулы находился на месте слияния рек Ока и Жиздра в Перемышльском районе Калужской области. Стоя на песчаном обрывистом берегу, подросток соскользнул в воду. Находившиеся рядом знакомые пытались всеми силами вытащить мальчика из воды, однако из-за большой скорости течения не справились, и несовершеннолетнего унесло течением по Оке в сторону Калуги.

11 июня тело несовершеннолетнего найдено сотрудниками МЧС на берегу реки Ока вблизи села Корекозево Перемышльского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле не обнаружено.

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