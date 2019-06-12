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В Туле открыт фестиваль «Автострада»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле открыт фестиваль «Автострада»

Он проводится в городе в 15-й раз. Около тысячи машин представлено на выставке.

В честь Дня России сегодня в Туле проходит международный фестиваль «Автострада». По традиции, работают две фестивальные площадки: на площади Ленина и в Тульском кремле.

«Автострада» — это выставка авто- и мототехники, ретро-машины и тюнингованные современные модели, шоу автозвука, выступления байк-клубов, картинг, автослалом, презентации и показательные выступления, шоу мотокаскадеров Legend stunt team.

В рамках фестиваля прошло первенство Тульской области по любительскому ралли: 60-километровая трасса, участники проехали по живописным тульским улицам.
 
Фестиваль продлится до вечера.
 
Большой репортаж с «Автострады», красивые фото и истории участников ждите скоро на Myslo.ru!
 

 

 

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