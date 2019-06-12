Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле открыт фестиваль «Автострада»
Он проводится в городе в 15-й раз. Около тысячи машин представлено на выставке.
В честь Дня России сегодня в Туле проходит международный фестиваль «Автострада». По традиции, работают две фестивальные площадки: на площади Ленина и в Тульском кремле.
«Автострада» — это выставка авто- и мототехники, ретро-машины и тюнингованные современные модели, шоу автозвука, выступления байк-клубов, картинг, автослалом, презентации и показательные выступления, шоу мотокаскадеров Legend stunt team.
В рамках фестиваля прошло первенство Тульской области по любительскому ралли: 60-километровая трасса, участники проехали по живописным тульским улицам.
Фестиваль продлится до вечера.
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