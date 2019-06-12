13 июня в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию

13 июня с 9.00 до 17.00 электричества не будет по следующим адресам:

ул. Комсомольская, 54

Красноармейский пр-т, 48, 50, 52, 54, 44

п. Трудовой, 140-186, 176-б, 176-в, 176-г, 186-г; п. Угольный: ул. Кирпичная, 16-43; ул. 1-й Квартал, 1-91, 12-а; ул. Шоссейная, 7-а; дер. Варваровка, 1-б; п. Победы: ул. Володарского, 24, 5, 7, 9; ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9; ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 2, 4; СНТ "Шахтёрский",

Красноармейский пр-т, 36, 10, 40-б, 38, 40, 27; ул. Ф. Смиронова, 7; ул. Фрунзе, 4; ул. Сойфера, 31, 33, 37, 39

ул. Наб. Дрейера, 50

ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12-а (чётн.)

ул. Ушинского, 12, 12-а-д, 27-в, 29-а, 29-47, 46-в, 37-в, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а, 35-а, 35-б, 46-в.

С 9.00 до 16.00 света не будет на пр. Ленина, 68, 70 и ул. Жаворонкова, 4.