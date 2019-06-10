Кто из туляков получил премию «Родительское спасибо»?
В рамках акции «Белый цветок» Всероссийская организация родителей детей-инвалидов объявила конкурс на награждение премией «Родительское спасибо».
Заявки в зависимости от номинации могли подавать региональные организации родителей-инвалидов, профильные общественные организации, работающие в партнерстве с семьями с детьми-инвалидами и инвалидами старше 18 лет, группы родителей. В рамках благотворительной акции «Белый цветок» названы лауреаты премии «Родительское спасибо» от нашего региона.
Репортаж об акции можно посмотреть здесь.
В номинации «За лучшую медицинскую и реабилитационную помощь» дипломами награждены:
- Максименко Анна Александровна, врач-невролог, заведующая психоневрологическим отделением №1 ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»;
- Ушакова Софья Георгиевна, врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»;
- Шилина Светлана Александровна, заведующая отделением восстановительного лечения, врач по лечебной физкультуре ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»; Цивцивадзе Бесорион Леванович, детский хирург-стоматолог клиники «Стоматология Плюс». Особой благодарностью регионального отделения ВОРДИ отмечена руководитель Центра детской психоневрологии Жеребцова Валентина Александровна.
«За вклад в развитие системы ранней помощи» награждены:
- Верхорубова Елена Леонидовна, директор центра дополнительного образования Тульской области «Областной центр «ПОМОЩЬ»,
- Гусева Светлана Владимировна, председатель правления Некоммерческого партнерства «Содействие».
«За помощь в развитии инклюзивного образования» награждены:
- Ларина Ирина Викторовна, председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск,
- Соловьева Жанна Анатольевна, заведующая отделением лечебной педагогики и абилитации МБУ ДО «Центр ППСС»,
- Федина Надежда Валерьевна, директор МБОУ «Центр образования №29».
В номинации «За социальную поддержку семей, воспитывающих «особых» детей и взрослых», дипломами награждены:
- Ковалева Галина Петровна, руководитель Государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №1»,
- Храменкова Лилия Викторовна, директор Автономной некоммерческой благотворительной организации «Дельфин».
«За раскрытие в каждом ребенке его талантов и возможностей» награждены:
- Крючкова Ольга Викторовна, заместитель директора ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей»,
- Лазарева Елена Вячеславовна, член правления НПО «Содействие», учитель-дефектолог высшей категории по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра,
- Карташева Алеся Владимировна, руководитель Центра для особых детей и подростков Тульской региональной общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна — Мы есть!».
«За преданность интересам детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью» награждены:
- Минаева Елена Леонидовна, президент Тульской региональной общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна — Мы есть!»,
- Стец Елена Борисовна, руководитель общественной организации помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, «Феникс» г. Новомосковск Тульской области,
- Вербицкая Татьяна Валентиновна, руководитель общественного объединения «Мы вместе».
«За формирование толерантности в обществе и внимание к жизни людей с инвалидностью» награждена Гафарова София Равиловна, корреспондент ВГТРК «Тула», автор и ведущая специальных программ социальной направленности.
«За достижения в развитии спортивной инклюзии, адаптивной физкультуры и спорта» награжден Денисов Александр Сергеевич, тренер детской следж-хоккейной команды ООО «Слэп Шот».
Медалями «Родительское спасибо» награждены:
- Минаева Елена Леонидовна,
- Гусева Светлана Владимировна,
- Лазарева Елена Вячеславовна.
Поздравляем дипломантов и медалистов премии ВОРДИ «Родительское спасибо»!