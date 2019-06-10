Кто из туляков получил премию «Родительское спасибо»?

В рамках акции «Белый цветок» Всероссийская организация родителей детей-инвалидов объявила конкурс на награждение премией «Родительское спасибо».

Заявки в зависимости от номинации могли подавать региональные организации родителей-инвалидов, профильные общественные организации, работающие в партнерстве с семьями с детьми-инвалидами и инвалидами старше 18 лет, группы родителей. В рамках благотворительной акции «Белый цветок» названы лауреаты премии «Родительское спасибо» от нашего региона.

Репортаж об акции можно посмотреть здесь.



В номинации «За лучшую медицинскую и реабилитационную помощь» дипломами награждены:

Максименко Анна Александровна, врач-невролог, заведующая психоневрологическим отделением №1 ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»;

Ушакова Софья Георгиевна, врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»;

Шилина Светлана Александровна, заведующая отделением восстановительного лечения, врач по лечебной физкультуре ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»; Цивцивадзе Бесорион Леванович, детский хирург-стоматолог клиники «Стоматология Плюс». Особой благодарностью регионального отделения ВОРДИ отмечена руководитель Центра детской психоневрологии Жеребцова Валентина Александровна.

«За вклад в развитие системы ранней помощи» награждены:

Верхорубова Елена Леонидовна, директор центра дополнительного образования Тульской области «Областной центр «ПОМОЩЬ»,

Гусева Светлана Владимировна, председатель правления Некоммерческого партнерства «Содействие».

«За помощь в развитии инклюзивного образования» награждены:

Ларина Ирина Викторовна, председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск,

Соловьева Жанна Анатольевна, заведующая отделением лечебной педагогики и абилитации МБУ ДО «Центр ППСС»,

Федина Надежда Валерьевна, директор МБОУ «Центр образования №29».

В номинации «За социальную поддержку семей, воспитывающих «особых» детей и взрослых», дипломами награждены:

Ковалева Галина Петровна, руководитель Государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №1»,

Храменкова Лилия Викторовна, директор Автономной некоммерческой благотворительной организации «Дельфин».

«За раскрытие в каждом ребенке его талантов и возможностей» награждены:

Крючкова Ольга Викторовна, заместитель директора ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей»,

Лазарева Елена Вячеславовна, член правления НПО «Содействие», учитель-дефектолог высшей категории по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра,

Карташева Алеся Владимировна, руководитель Центра для особых детей и подростков Тульской региональной общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна — Мы есть!».

«За преданность интересам детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью» награждены:

Минаева Елена Леонидовна, президент Тульской региональной общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна — Мы есть!»,

Стец Елена Борисовна, руководитель общественной организации помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, «Феникс» г. Новомосковск Тульской области,

Вербицкая Татьяна Валентиновна, руководитель общественного объединения «Мы вместе».

«За формирование толерантности в обществе и внимание к жизни людей с инвалидностью» награждена Гафарова София Равиловна, корреспондент ВГТРК «Тула», автор и ведущая специальных программ социальной направленности.



«За достижения в развитии спортивной инклюзии, адаптивной физкультуры и спорта» награжден Денисов Александр Сергеевич, тренер детской следж-хоккейной команды ООО «Слэп Шот».



Медалями «Родительское спасибо» награждены:

Минаева Елена Леонидовна,

Гусева Светлана Владимировна,

Лазарева Елена Вячеславовна.

Поздравляем дипломантов и медалистов премии ВОРДИ «Родительское спасибо»!