В Туле прошел праздник благотворительности и милосердия «Белый цветок»

В мероприятии приняла участие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она внесла благотворительный взнос от губернатора Алексея Дюмина и зачитала участникам и гостям праздника его приветственный адрес. В нем, в частности, говорится:

- Акция «Белый цветок» проводится в Тульской области уже в 4-й раз и продолжает лучшие благотворительные традиции нашей страны. Это настоящий праздник добра и милосердия, который объединяет всех нас. Благодарю всех, кто принял участие в этой инициативе — руководителей и сотрудников учреждений, предпринимателей, неравнодушных жителей Тульской области. Уверен, что акция «Белый цветок» будет и впредь выполнять свою благородную миссию и привлекать как можно больше людей.

В церемонии торжественного открытия приняли участие митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, генеральный директор Ассоциации Благотворителей «Белый цветок» Михаил Косачев.

На празднике работала благотворительная ярмарка, где можно было приобрести пряники, сувениры, эксклюзивные авторские изделия тульских мастеров, а также продукты питания региональных производителей.

Для всех желающих работали мастер-классы по изготовлению белых цветов, русской народной тряпичной куклы, бисероплетению, аквагриму, квиллингу, плетению из газетной лозы, робототехнике, работе в технике декупажа и др.

Все собранные в ходе ярмарки средства будут направлены в помощь тяжелобольным детям, проживающим в Тульской области.

Организатор мероприятия — уполномоченный по правам ребенка в Тульской области при поддержке правительства Тульской области, Ассоциации благотворителей «Белый цветок» и Тульской митрополии.