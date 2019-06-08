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В Туле прошел праздник благотворительности и милосердия «Белый цветок»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле прошел праздник благотворительности и милосердия «Белый цветок»

8 июня в Тульском кремле состоялся праздник милосердия и благотворительности «Белый цветок». Акция проходит в регионе уже в четвертый раз.

В мероприятии приняла участие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она внесла благотворительный взнос от губернатора Алексея Дюмина и зачитала участникам и гостям праздника его приветственный адрес. В нем, в частности, говорится:

- Акция «Белый цветок» проводится в Тульской области уже в 4-й раз и продолжает лучшие благотворительные традиции нашей страны. Это настоящий праздник добра и милосердия, который объединяет всех нас. Благодарю всех, кто принял участие в этой инициативе — руководителей и сотрудников учреждений, предпринимателей, неравнодушных жителей Тульской области. Уверен, что акция «Белый цветок» будет и впредь выполнять свою благородную миссию и привлекать как можно больше людей.

В церемонии торжественного открытия приняли участие митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, генеральный директор Ассоциации Благотворителей «Белый цветок» Михаил Косачев.

На празднике работала благотворительная ярмарка, где можно было приобрести пряники, сувениры, эксклюзивные авторские изделия тульских мастеров, а также продукты питания региональных производителей.

Для всех желающих работали мастер-классы по изготовлению белых цветов, русской народной тряпичной куклы, бисероплетению, аквагриму, квиллингу, плетению из газетной лозы, робототехнике, работе в технике декупажа и др.

Все собранные в ходе ярмарки средства будут направлены в помощь тяжелобольным детям, проживающим в Тульской области.

Организатор мероприятия — уполномоченный по правам ребенка в Тульской области при поддержке правительства Тульской области, Ассоциации благотворителей «Белый цветок» и Тульской митрополии.

 

Галерея
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 1
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 2
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 3
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 4
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 5
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 6
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 7
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 8
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 9
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 10
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 11
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 12
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 13
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 14
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 15
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 16
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 17
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 18
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 19
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 20
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 21
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 22
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 23
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 24
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 25
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 26
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 27
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 28
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 29
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 30
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 31
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 32
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 33
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 34
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 35
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 36
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 37
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 38
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 39
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 40
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 41
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 42
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 43
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 44
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 45
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 46
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 47
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 48
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 49
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 50
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 51
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 52
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 53
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 54
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 55
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 56
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 57
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 58
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 59
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 60
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 61
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 62
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 63
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 64
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 65
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 66
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 67
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 68
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 69
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 70
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 71
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 72
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 73
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 74
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 75
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 76
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 77
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 78
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 79
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 80
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 81
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 82
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 83
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 84
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 85
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 86
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 87
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 88
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 89
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 90
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 91
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 92
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 93
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 94
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 95
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 96
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 97
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 98
Акция "Белый цветок", 8.06.19, Фото: 99
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