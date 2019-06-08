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Погода в Туле на 9 июня: адская жара, возможны грозы
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле на 9 июня: адская жара, возможны грозы

Прогноз представляет Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в Тульской области днем 9 июня переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер юго-восточный 4−9 м/с, при грозе порывы 12−17 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+18°С, днем +27…+32°С.

Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.

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