Мангалы, навесы, лавочки: в районах Тульской области оборудуют зоны отдыха и пляжи

В начале мая Алексей Дюмин поручил министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову определить наиболее популярные площадки для отдыха жителей в муниципалитетах и оборудовать их.

«Выбор этих зон был проведен совместно с администрациями муниципалитетов. Выбирались наиболее популярные у жителей места отдыха, а также пляжи, одобренные Управлением Роспотребнадзора по Тульской области», — отметил Юрий Панфилов.

По инициативе Алексея Дюмина к проведению работ подключился Фонд развития Тульской области «Перспектива».

Всего таких площадок будет восемь: четыре зоны отдыха — в Новомосковске, Туле, Алексине и Белеве, и столько же пляжных зон — в Узловой, Кимовске, Суворове и Черни. Первые две — пляж в Узловой и зона отдыха в городском парке Новомосковска — уже обустроены.

В каждой зоне отдыха будут установлены беседки, мангалы, урны. В одной из них — детский комплекс. В пляжных зонах появятся зонтики от солнца, кабинки для переодевания, урны, лавочки и спасательная вышка. Место для купания будет огорожено буйками.

«Новые зоны отдыха будут бесплатны и доступны для всех желающих. Единственная просьба — пожалуйста, отдыхайте цивилизованно, заботьтесь о своей безопасности и берегите окружающую среду», — отметила директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.