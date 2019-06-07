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На Черепетском водохранилище пройдет «Суворовская регата»
Фото vk.com/underwatertula.

На Черепетском водохранилище пройдет «Суворовская регата»

В ней примут участие жители Тульской области и других регионов.

К участию приглашены владельцы парусных судов, гребных лодок, байдарок, каяков. Фестиваль «Суворовская регата» пройдет 8 и 9 июня.

Зрителей ждёт насыщенная развлекательная программа: парад парусных судов и гонка на гребных лодках, конкурсы и мастер-классы, победители которых смогут прокатиться на парусных судах.

программа регаты

7 июня. Заезд участников. Размещение в палаточном лагере на берегу Черепетского (Суворовского) водохранилища.

21.00 — «Вечер капитанов», общая встреча прибывших участников.

8 июня

С 9.00 — спуск судов на воду, установка дистанции, пробные заезды.

С 10.00 — объявления на пляже для отдыхающих, раздача билетов для голосования в конкурсе «Приз зрительских симпатий» за самое интересное судно и т. п.

С 11.00 — работа интерактивных площадок со зрителями.

12.00-12.15 — торжественное открытие фестиваля и навигации на тульских водоемах, представление участников и гостей.

12.15 — «Парад» (дефилирование) моторных, гребных и парусных судов.

13.00 — гонка на швертботах, парусных катамаранах, заезды гребных судов (байдарки, весельные лодки, каяки).

По окончании гонок — собрание РОО «Суворовское землячество».

13.00 — 15.00 катание на моторных судах ГИМС.

18.00 — завершение мероприятий на воде.

19.00 – 21.00 — вечер авторской песни.

 

9 июня

9.00. Старт общей парусной регаты. Маршрут будет определен в зависимости от ветра (вокруг острова, либо до острова и обратно). Дистанция — до 10 км.

12.00. Финиш общей регаты.

13.00. Подведение итогов. Награждение.

14.00. Отъезд участников.

В программе возможны изменения.

 

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