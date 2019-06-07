новости
новости
Регистрация
Вынесли приговор туляку, взявшему в заложники собственную дочь
Фото Сергея Старикова.

Вынесли приговор туляку, взявшему в заложники собственную дочь

Myslo побывал в зале суда.

Сегодня, 7 июня, в Туле огласили приговор Ивану Воробьёву, который, находясь под наркотиками, взял в заложники собственную полуторагодовалую дочь. ЧП произошло 7 мая 2018 года. Myslo писал об этом здесь и здесь.

Дело рассматривал Московский окружной военный суд – именно военный суд может выносить решения по делам такой категории. Заседание проходило в здании Центрального районного суда.

Перед началом судебного заседания мать Воробьёва плакала, сын утешал ее через решетку, просил не расстраиваться, уверял, что с ним всё будет хорошо.

Ивана Воробьёва обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса РФ: пп. «г», «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Сторона обвинения — областная прокуратура — просила для подсудимого 13 лет 6 месяцев лишения свободы.

Суд признал 31-летнего Ивана Воробьёва виновным и назначил ему    8 лет 6 месяцев лишения свободы строгого режима.

Уходя из зала заседаний, один из судей не выдержал и обратился к подсудимому: «Пусть это будет вам уроком на всю жизнь».

 

Напомним, 7 мая 2018 года 30-летний житель села Хрущёво удерживал в заложниках собственную полуторагодовалую дочь и угрожал убить ее. Он требовал, чтобы к нему вернулась его супруга, с которой они поссорились накануне. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Операцию по спасению ребенка провели УМВД и Росгвардия. Чтобы спасти малышку, пришлось штурмовать дом. Подозреваемый в ходе штурма был ранен. Но, несмотря на серьезное ранение и сильную потерю крови, он пытался оказывать сопротивление. Спасенная девочка не пострадала.

Видео штурма (18+ Слабонервным не смотреть).

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:25 +4
Другие статьи по темам
Событие
суднаркотики
Место
Тула
Прочее
захват заложникапроисшествияуголовное делоТулапоселок Ленинский

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мангалы, навесы, лавочки: в районах Тульской области оборудуют зоны отдыха и пляжи
Мангалы, навесы, лавочки: в районах Тульской области оборудуют зоны отдыха и пляжи
Малышке Полине Гадустовой нужна реабилитация!
Малышке Полине Гадустовой нужна реабилитация!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.