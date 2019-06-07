Вынесли приговор туляку, взявшему в заложники собственную дочь

Фото Сергея Старикова.

Сегодня, 7 июня, в Туле огласили приговор Ивану Воробьёву, который, находясь под наркотиками, взял в заложники собственную полуторагодовалую дочь. ЧП произошло 7 мая 2018 года. Myslo писал об этом здесь и здесь.

Дело рассматривал Московский окружной военный суд – именно военный суд может выносить решения по делам такой категории. Заседание проходило в здании Центрального районного суда.

Перед началом судебного заседания мать Воробьёва плакала, сын утешал ее через решетку, просил не расстраиваться, уверял, что с ним всё будет хорошо.

Ивана Воробьёва обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса РФ: пп. «г», «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Сторона обвинения — областная прокуратура — просила для подсудимого 13 лет 6 месяцев лишения свободы.

Суд признал 31-летнего Ивана Воробьёва виновным и назначил ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы строгого режима.

Уходя из зала заседаний, один из судей не выдержал и обратился к подсудимому: «Пусть это будет вам уроком на всю жизнь».

Напомним, 7 мая 2018 года 30-летний житель села Хрущёво удерживал в заложниках собственную полуторагодовалую дочь и угрожал убить ее. Он требовал, чтобы к нему вернулась его супруга, с которой они поссорились накануне. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Операцию по спасению ребенка провели УМВД и Росгвардия. Чтобы спасти малышку, пришлось штурмовать дом. Подозреваемый в ходе штурма был ранен. Но, несмотря на серьезное ранение и сильную потерю крови, он пытался оказывать сопротивление. Спасенная девочка не пострадала.