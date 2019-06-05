Улицу Оборонную планируют комплексно благоустроить за 40 дней

Там отремонтируют дорожное покрытие и трамвайные пути, заменят канализационные люки и бордюры.

Сотрудники администрации Тулы провели выездное совещание по вопросу ремонта улицы Оборонной. В обходе приняли участие начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин, сотрудники различных подразделений администрации города.

Как отметил Алексей Крыгин, по поручению губернатора Алексея Дюмина и главы администрации Тулы Евгения Авилова на улице не только заменят асфальтовое покрытие на дороге и тротуаре, но и благоустроят прилегающие территории, приведут в порядок фасады зданий.

Подрядчик постарается максимально сократить сроки ремонта – работы начнутся в первых числах июля, а весь ремонт планируют выполнить в течение 40 дней. Дорожное полотно и трамвайные пути отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также на улице будут заменены канализационные люки. Протяженность ремонтируемого участка – более двух километров: от ул. Советской до старого трамвайного депо. Кроме того, подрядчик отремонтирует мост через ул. Рязанскую. Работы планируется проводить частями, в ночное время суток. Полностью перекрывать улицу не будут – лишь частично ограничивать проезд на отдельных участках.

Инспекторы административно-технического надзора установили, что по обеим сторонам улицы расположены 74 объекта – фасады зданий и ограждения. Почти по всем адресам зафиксированы нарушения Правил благоустройства. Владельцев зданий обязали устранить их не позднее 15 июля.