В Тульской области будут «перевоспитывать» чиновников-автохамов
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Дюмин.
Губернатор поручил ежеквартально проводить мероприятия с чиновниками для формирования законопослушного поведения и профилактики ДТП, а также постоянно осуществлять контролировать соблюдение госслужащими правил дорожного движения.
Цель профилактических мероприятий – повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и территориальных органов федеральной исполнительной власти в сфере безопасности дорожного движения.
Кроме того, в регионе будет разработан и утверждён проект «Безопасность дорожного движения», рассчитанный на пять лет.
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