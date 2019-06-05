В Тульской области будут «перевоспитывать» чиновников-автохамов

Губернатор поручил ежеквартально проводить мероприятия с чиновниками для формирования законопослушного поведения и профилактики ДТП, а также постоянно осуществлять контролировать соблюдение госслужащими правил дорожного движения.

Цель профилактических мероприятий – повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и территориальных органов федеральной исполнительной власти в сфере безопасности дорожного движения.

Кроме того, в регионе будет разработан и утверждён проект «Безопасность дорожного движения», рассчитанный на пять лет.