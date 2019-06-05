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В Тульской области будут «перевоспитывать» чиновников-автохамов

В Тульской области будут «перевоспитывать» чиновников-автохамов

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Дюмин.

Губернатор поручил ежеквартально проводить мероприятия с чиновниками для формирования законопослушного поведения и профилактики ДТП, а также постоянно осуществлять контролировать соблюдение госслужащими правил дорожного движения.

Цель профилактических мероприятий – повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и территориальных органов федеральной исполнительной власти в сфере безопасности дорожного движения.

Кроме того, в регионе будет разработан и утверждён проект «Безопасность дорожного движения», рассчитанный на пять лет.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +5
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