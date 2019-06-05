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На открытии завода Great Wall в Узловой назвали стартовую цену внедорожника Haval 7
Фото Татьяны Алексеевой.

На открытии завода Great Wall в Узловой назвали стартовую цену внедорожника Haval 7

На конвейере работают 78 роботов, а целью завода станет выпуск 52 автомобилей в сутки.

Сегодня в Узловой открылся завод по производству автомобилей Haval. Это производство полного цикла. В 2019 году на конвейер будут поставлены следующие модели внедорожников Haval: F7, F7Х, H9.

Производственная мощность завода позволит выпускать до 80 тысяч автомобилей в год. Уже к 2020 году предприятие планирует достичь объема производства 25 тысяч автомобилей в год.

Один автомобиль выезжает с конвейера за 9 минут.

Сварка — ручная, потом на автомате загружаются левая и правая боковины. В настоящее время на заводе работают более 800 человек. Но точная работа отдана роботам. На конвейере их 78. Чтобы удвоить количество выпускаемых машин, надо просто увеличить количество роботов. К этому, по словам сотрудников предприятия, уже все готово.

Важный момент — продукция ни разу не опускается на пол: это минимизирует брак.
 

Все детали машин проверяют на специальном стенде «3D-рукой» и специальной программой, которая анализирует допуски. На заводе обещают максимальное сопряжение всех деталей автомобилей.

Толщина металла 0,7 мм, металл оцинкованный, приходит из Китая. В дальнейшем планируется перейти на российский лист.

Комплектации машин разные, но система, управляющая сборкой, знает, какая деталь идёт на ту или иную машину.

Сегодня на заводе обнародовали стартовую цену внедорожника Haval 7. Она составит 1 449 000 рублей.

 

В дальнейшем на конвейер завода встанут и другие модели Haval, продающиеся в России. До сих пор автомобили китайской марки привозили к нам из Китая.

На первом этапе Great Wall вложила в предприятие около $500 млн. В дальнейшем компания инвестирует в него еще до 20 млрд рублей

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