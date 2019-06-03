В правительстве Тульской области произошли мощные кадровые перестановки

3 июня на оперативном совещании глава региона объявил о ряде структурных и кадровых изменений в исполнительной власти.

новый министр строительства и министр жкх

Губернатор напомнил, что в рамках нацпроекта в регионе запускается новый этап программы переселения из аварийного жилья. Ведется строительство крупных социальных объектов. Работы должны быть реализованы качественно и в срок.

– Для этого министерство строительства и ЖКХ будет разделено на министерство строительства и министерство жилищно-коммунального хозяйства. В функции последнего будут включены также вопросы топливно-энергетического комплекса. Нужно добиться синхронизации всех процессов по инфраструктурному развитию региона, снижению аварийности систем жизнеобеспечения, — отметил Алексей Дюмин.

Министром строительства будет назначен Константин Лопухов, министром ЖКХ — Олег Дючков. Координацию их деятельности будет осуществлять новый заместитель председателя правительства Элеонора Шевченко.

министр промышленности и науки

В сфере промышленности амбициозные задачи стоят перед всей страной. Глава региона сослался на недавние слова президента о том, что Россия должна обеспечить технологический суверенитет.

«Нужна крепкая связка науки и промышленности, — сказал Алексей Дюмин. — Предприятиям необходимо модернизироваться, внедрять новые технологии. И наука должна получить заказчика в лице наших промышленных предприятий. А эффективное управление этим симбиозом обеспечит новое министерство промышленности и науки».

Министерство промышленности и науки возглавит Андрей Платов.

– А Дмитрий Алексеевич Ломовцев теперь будет реализовывать нацпроекты уже непосредственно в практической плоскости — займет одну из руководящих должностей в холдинге «Высокоточные комплексы». Свои обширные знания Дмитрий Алексеевич направит на усиление такого важного участка работы, как диверсификация производства, выпуск гражданской продукции, – сказал Алексей Дюмин.

зампред по демографии

Один из приоритетов для Тульской области — реализация национального проекта «Демография». На должность заместителя председателя правительства области, курирующего вопросы демографии, назначена Ольга Гремякова.

С учетом требований времени ее задачей станет перезагрузка системы социальной поддержки, обеспечение ее эффективности и результативности.

– Марина Викторовна Левина занимала разные ответственные должности в правительстве, все они были связаны с социальной политикой. Рассчитываю, что опыт, накопленный Мариной Викторовной за время работы в правительстве, будет востребован, – сказал Алексей Дюмин.

новый министр молодежной политики

По словам губернатора, в молодежной политике главный ориентир — максимальное вовлечение молодежи — разных категорий — в процессы, происходящие в регионе. Эту задачу в качестве нового министра молодежной политики будет решать Алексей Давлетшин (учредитель «Экспериментории», «Мануфактории», куратор «Фаблаба» в кластере «Октава»).

Ранее эту должность занимала Юлия Вепринцева. Губернатор поблагодарил ее за работу:

– Юлия Владимировна Вепринцева представляла интересы региона в верхней палате парламента, занималась молодежной политикой, реализовывала проекты в сфере патриотического воспитания молодежи. Уверен, приобретенный опыт позволит ей проявить себя на новом месте работы.

новый главный по спорту

В сфере развития спорта — основной фокус также на массовость. Необходимо, чтобы как можно больше людей с детства воспитывали в себе привычку к спорту и здоровому образу жизни. Комитет по спорту возглавит Николай Ивашков.

Бывший руководитель этого направления Дмитрий Яковлев перешел на должность помощника губернатора по спорту.

комитет по региональной безопасности

Алексей Дюмин обратил внимание на то, что сейчас в регионе полномочия в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности размыты между разными органами исполнительной власти. Теперь они будут объединены в одном центре управления — комитете по региональной безопасности. Председателем комитета будет назначен Сергей Косов.

счетная палата

Глава региона сообщил, что намерен в установленные сроки внести представление в областную Думу о наделении полномочиями председателя счетной палаты Владимира Юдина.

– Надеюсь, областная Дума поддержит мое предложение. От нового руководителя жду не только контрольно-надзорной работы, но и предложений по повышению эффективности реализации государственных программ, — подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин отметил, что изменения в структуре правительства нацелены на достижение всех новых задач, поставленных перед регионом в рамках нацпроектов: «Именно этого я жду от обновленной команды».