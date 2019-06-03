В правительстве Тульской области произошли мощные кадровые перестановки
3 июня на оперативном совещании глава региона объявил о ряде структурных и кадровых изменений в исполнительной власти.
Губернатор напомнил, что в рамках нацпроекта в регионе запускается новый этап программы переселения из аварийного жилья. Ведется строительство крупных социальных объектов. Работы должны быть реализованы качественно и в срок.
– Для этого министерство строительства и ЖКХ будет разделено на министерство строительства и министерство жилищно-коммунального хозяйства. В функции последнего будут включены также вопросы топливно-энергетического комплекса. Нужно добиться синхронизации всех процессов по инфраструктурному развитию региона, снижению аварийности систем жизнеобеспечения, — отметил Алексей Дюмин.
Министром строительства будет назначен Константин Лопухов, министром ЖКХ — Олег Дючков. Координацию их деятельности будет осуществлять новый заместитель председателя правительства Элеонора Шевченко.
В сфере промышленности амбициозные задачи стоят перед всей страной. Глава региона сослался на недавние слова президента о том, что Россия должна обеспечить технологический суверенитет.
«Нужна крепкая связка науки и промышленности, — сказал Алексей Дюмин. — Предприятиям необходимо модернизироваться, внедрять новые технологии. И наука должна получить заказчика в лице наших промышленных предприятий. А эффективное управление этим симбиозом обеспечит новое министерство промышленности и науки».
Министерство промышленности и науки возглавит Андрей Платов.
– А Дмитрий Алексеевич Ломовцев теперь будет реализовывать нацпроекты уже непосредственно в практической плоскости — займет одну из руководящих должностей в холдинге «Высокоточные комплексы». Свои обширные знания Дмитрий Алексеевич направит на усиление такого важного участка работы, как диверсификация производства, выпуск гражданской продукции, – сказал Алексей Дюмин.
Один из приоритетов для Тульской области — реализация национального проекта «Демография». На должность заместителя председателя правительства области, курирующего вопросы демографии, назначена Ольга Гремякова.
С учетом требований времени ее задачей станет перезагрузка системы социальной поддержки, обеспечение ее эффективности и результативности.
– Марина Викторовна Левина занимала разные ответственные должности в правительстве, все они были связаны с социальной политикой. Рассчитываю, что опыт, накопленный Мариной Викторовной за время работы в правительстве, будет востребован, – сказал Алексей Дюмин.
По словам губернатора, в молодежной политике главный ориентир — максимальное вовлечение молодежи — разных категорий — в процессы, происходящие в регионе. Эту задачу в качестве нового министра молодежной политики будет решать Алексей Давлетшин (учредитель «Экспериментории», «Мануфактории», куратор «Фаблаба» в кластере «Октава»).
Ранее эту должность занимала Юлия Вепринцева. Губернатор поблагодарил ее за работу:
– Юлия Владимировна Вепринцева представляла интересы региона в верхней палате парламента, занималась молодежной политикой, реализовывала проекты в сфере патриотического воспитания молодежи. Уверен, приобретенный опыт позволит ей проявить себя на новом месте работы.
В сфере развития спорта — основной фокус также на массовость. Необходимо, чтобы как можно больше людей с детства воспитывали в себе привычку к спорту и здоровому образу жизни. Комитет по спорту возглавит Николай Ивашков.
Бывший руководитель этого направления Дмитрий Яковлев перешел на должность помощника губернатора по спорту.
Алексей Дюмин обратил внимание на то, что сейчас в регионе полномочия в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности размыты между разными органами исполнительной власти. Теперь они будут объединены в одном центре управления — комитете по региональной безопасности. Председателем комитета будет назначен Сергей Косов.
Глава региона сообщил, что намерен в установленные сроки внести представление в областную Думу о наделении полномочиями председателя счетной палаты Владимира Юдина.
– Надеюсь, областная Дума поддержит мое предложение. От нового руководителя жду не только контрольно-надзорной работы, но и предложений по повышению эффективности реализации государственных программ, — подчеркнул губернатор.
Алексей Дюмин отметил, что изменения в структуре правительства нацелены на достижение всех новых задач, поставленных перед регионом в рамках нацпроектов: «Именно этого я жду от обновленной команды».