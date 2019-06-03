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В Ефремове в ДТП пострадали женщина и ребенок
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Ефремове в ДТП пострадали женщина и ребенок

На автодороге «Лапотково — Ефремов» перевернулся автомобиль Škoda Octavia.

Утром 2 июня на 76-м километре автодороги «Лапотково — Ефремов» произошло ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 31-летний водитель Škoda Octavia не справился с управлением, из-за чего машина улетела в кювет.
 
В результате ДТП пострадали пассажиры данного автомобиля — 27-летняя женщина и 5-летняя девочка, которые с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения. В момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве (автокресле).
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:21 +4
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