В Туле открылся Яснополянский экологический форум

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня в рамках форума работает выставка «Экология и культура».

31 мая в Доме Дворянского собрания состоялось открытие XIII Международного Яснополянского Форума «Устойчивое развитие. Рациональное природопользование. Технологии здоровья».

На пленарной сессии выступили ведущие представители российской науки, гражданского общества, экологического и социально ориентированного бизнеса, представители федеральных и региональных органов власти.

Заместитель министра — директор департамента природных ресурсов Тульской области Диана Гришина зачитала организаторам, участникам и гостям Форума приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина.

В нем, в частности, говорится:

«Тульская область — один из крупнейших промышленных центров России. Для нас вопросы защиты окружающей среды особенно актуальны. Среди основных направлений работы — восстановление лесов, ликвидация накопленного экологического ущерба, снижение уровня воздействия предприятий на окружающую среду. На это нацеливает нас и национальный проект „Экология“, в реализацию которого тульский регион активно включился».

Заместитель министра отметила, что форум уже стал знаковым мероприятием, которое позволяет каждому внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в регионе.

«Тульская область активно включилась в работу в рамках национального проекта «Экология». Наш регион — единственный, где уже в ближайшее время появится охраняемая природная территория федерального значения «Тульские засеки», — подчеркнула Диана Гришина.

Работа форума пройдет в четырех секциях: «Водные ресурсы России. Водопользование. Охрана вод. Проекты», «Национальный проект «Экология», законодательство, НДТ, новые технологии», «Устойчивое развитие сельских территорий России, садоводство, селекция, сельский туризм, экологический туризм», «Обращение с отходами производства и потребления. Отходы ТКО. Методы и подходы».

Участники обменяются мнениями и опытом решения актуальных вопросов в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и создания благоприятной среды для проживания.

Сегодня в рамках форума работает выставка «Экология и культура».

Форум завершится 1 июня.