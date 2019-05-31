В Туле стартовали работы по расширению Восточного обвода

Протяженность нового участка составит 1,9 км, ширина – 9 м. Также на участке будет обустроен тротуар шириной 4,5 м.

Сегодня на месте работ состоялось выездное совещание. Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что из средств федерального бюджета на строительство обхода выделено 150 млн рублей. Общая стоимость проекта составляет 793 млн рублей.



За счет этих средств будет построен мост через р. Упу и путепровод через железную дорогу, а также две новых полосы движения. Протяженность нового участка составит 1,9 км, ширина – 9 м. Также на участке будет обустроен тротуар шириной 4,5 м.

27 мая был заключен государственной контракт на выполнение работ с ООО «С-ДСУ 111».



Ранее губернатор Алексей Дюмин поручил министерству транспорта начать строительство этого важного инфраструктурного объекта до 1 июня.

В настоящее время подрядчик приступил к подготовительным работам. В их числе геодезическая разбивка трассы, установка временных дорожных знаков, устройство технологического съезда для спецтехники, освобождение территории от растительности.

Затем начнется обустройство земляного полотна. Кроме того, в этом строительном сезоне будет проведено переустройство коммуникаций, строительство вспомогательных сооружений, устоев и промежуточных опор моста.

«На этом участке дороги всегда очень плотное движение. Для нас важно, чтобы жители и гости областного центра комфортно передвигались по городу. Введение второй очереди Восточного обхода значительно снизит плотность трафика и сократит время проезда по этому участку», – подчеркнул Родион Дудник.

Администрации города Тулы дано поручение подготовить предложения и приступить к формированию проектно-сметной документации по строительству развязки в районе примыкания Восточного обвода к ул. Ложевой и ул. Металлургов.

Полностью работы завершатся в октябре 2020 года.