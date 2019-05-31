Незаконные врезки в водопровод и канализацию под Тулой: местный житель устроил на участке водоем

Накануне в селе Частое прошел повторный рейд совместно с представителями главного управления, АО «Тулагорводоканал» и полиции по выявлению незаконных врезок в сети водоснабжения, а также по контролю за водоотведением в частном секторе.

В ходе рейда жителям напоминали требования Правил благоустройства, проверяли законность подключений домов к сетям водоснабжения и проверили наличие документов на устройство децентрализованных систем водоотведения.

В ходе проверки были выявлены два нарушения и выданы уведомления о необходимости постановки на учет выгребных ям.

Кроме того, ранее в связи с поступавшими в управление по городскому хозяйству администрации города жалобами жителей села Частое на перебои с водоснабжением, специалисты обследовали водонапорные башни. По итогам обследования установлено, что параметры водоснабжения соответствуют нормативам. Кроме того, в июле текущего года будет отремонтирована одна из башен.

Как выяснилось, один из жителей незаконно врезался в водопровод и устроил водоем на участке: взятые пробы воды подтвердили, что вода на 70% водопроводная.

По состоянию на сегодняшний день нарушения устранены.

Вчера в ходе совместного рейда были проинспектированы еще три проблемных адреса. Так, у одного из домовладений отсутствует договор с АО «Тулагорводоканал», специалисты ранее опломбировали самовольную врезку. Сегодня контрольные мероприятия не выявили повторного пользования. Собственнику направлено письмо о необходимости заключения договора.

Контрольные мероприятия будут проводиться во всех населенных пунктах Пролетарского округа в течение летнего периода.