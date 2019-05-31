В тульской «Октаве» разработали проект автомобиля-амфибии

Фото: пресс-служба кластера "Октава"

Там завершился первый цикл регулярной образовательной программы «Прорыв» Академии Ростеха и Высшей Технической Школы «Октавы».

Участникам предложили проектировать автомобиль с универсальной транспортной платформой, способный двигаться по земле и водной поверхности.

По словам организаторов, главная задача по развитию компетенций кросс-функционального взаимодействия, проектированию решения на основе управления жизненным циклом была достигнута: команды увидели собственные зоны роста и возможности для развития. Среди разрабатываемых проектов были автомобиль-амфибия нового типа и инновационная универсальная передвижная платформа «Анаморф».

– Участники «Прорыва» в ВТШ за четыре дня успели придумать полноценные концепты продуктов, которые вполне могут быть воплощены на производстве, и к которым уже готовы минимальные бизнес-модели и продвижение на рынке, – рассказала директор кластера Анна Осипова.

По словам Анны Осиповой, такие многодневные интенсивы очень полезны для молодых специалистов на производстве. Они показывают, что современное российское предприятие – живой организм, ему есть, что дать молодежи, заканчивающей технический ВУЗ, занимающейся маркетингом или промышленным дизайном.

«Прорыв» – совместная образовательная программа Академии Ростеха и Высшей Технической Школы. Проекты «Октавы» – лаборатория-мастерская «Фаблаб MAKER» и Музей станка — подготовили свои специальные программы. Владимир Шипилов, дизайн-директор электроакустического завода «Октава», прочел для участников лекцию, посвященную промышленном дизайну.