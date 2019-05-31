Алексей Дюмин подарил музею-заповеднику В. Д. Поленова картину художника

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

1 июня исполнится 175 лет со дня рождения великого русского художника Василия Поленова. По случаю юбилея Алексей Дюмин вручил музею особый подарок – подлинник картины Василия Поленова «Осенний пейзаж. Бёхово». До недавнего времени полотно хранилось в частной коллекции.

Наталья Поленова поблагодарила Алексея Дюмина за подарок, который станет достойным пополнением коллекции, а также за огромное внимание к музею.

– Замечательно, что в музее вы сохраняете неповторимую атмосферу жизни и творчества художника, просвещаете своих посетителей. Спасибо вам и всему коллективу музея за эту большую работу, – отметил Алексей Дюмин.

Для празднования юбилея по инициативе Алексея Дюмина на внебюджетные средства для музея были приобретены открытая сцена для проведения театральных фестивалей и автомобиль для передвижных выставок.