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Тулякам продолжает жестко отключать газ
Фото: 2gis.com

Тулякам продолжает жестко отключать газ

В этот раз отключение произошло в Зареченском округе.

В редакцию Myslo обратился житель дома № 28 по ул. Курковой. В десяти квартирах второго подъезда с четверга нет газа. Причина – не все собственники квартир были дома в момент проведения проверки. В связи с этим газовщики отключили подачу газа до проверки оборудования во всех квартирах.

– Проверку начали ещё во вторник. У меня в квартире газовщикам не понравилась гофра, с помощью которой колонка соединялась с дымоходом, – рассказывает житель дома Юрий. – Отключили её от газа и дали номер организации, которая может все быстро сделать. У меня дома дедушка-инвалид, он лежачий – нет ног. Все гигиенические процедуры и приёмы пищи происходят на кровати. Как ухаживать за ним без горячей воды? Поэтому мы не стали спорить и вызвали мастеров. Заплатили им 3500 рублей за замену соединительной трубы. И думали, что в четверг горячая вода вернётся.

Но в четверг, примерно в 11 часов дня, газ отключили полностью, потому что кого-то из соседей не было дома. А если они уехали отдыхать или на все лето отправились за город? Как они увидят объявление о том, что им нужно быть дома? Некоторые работают и не могут отпроситься с работы. Но нам что делать в этой ситуации?

Myslo обратился за комментарием в «Тулагоргаз». Нам ответили следующее:

28 мая в доме № 28 по ул. Курковой проводились плановые работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

В ходе обследования в квартире № 34 специалисты компании «Тулагоргаз» выявили грубейшие нарушения эксплуатации газовых приборов: газопровод зашит панелями, отсутствует возможность проверки его на герметичность, нет доступа к отключающим устройствам, неплотное соединение дымоотвода от газовой колонки с дымоходом, отсутствует вертикальный участок дымоотвода от газовой колонки. Кроме того, собственник квартиры с 2014 года не проводил техническое обслуживание газовых приборов.

Собственник квартиры № 34 не обеспечил доступ газовикам для отключения проточного газового водонагревателя. Для обеспечения безопасной жизнедеятельности проживающих указанного дома сотрудники «Тулагоргаза» были вынуждены приостановить подачу газа по стояку на 9 квартир. На собственника квартиры № 34 составлен акт о нарушении правил безопасного использования газа и направлен в жилищную инспекцию Тульской области для привлечения к административной ответственности. Информация о данном факте также направлена в УК и администрацию территориального округа.

Хозяин квартиры № 34 на контакт с «Тулагоргазом» так и не вышел, доступ в жилое помещение не обеспечил. По его вине жители остаются без газа».

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:41 0
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Место
Тулаулица Курковая

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