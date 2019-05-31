В новогодние каникулы-2020 будем отдыхать на два дня меньше

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней, как и прописано в Трудовом кодексе, с 1 по 8 января, сообщает РИА Новости.

В последние два года праздничных дней было больше, потому что в 2017 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье и присоединялись к новогодним каникулам, а в 2018-м за понедельник, 31 декабря, россияне работали в субботу, 29 декабря.