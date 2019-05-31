новости
новости
Регистрация
В новогодние каникулы-2020 будем отдыхать на два дня меньше

В новогодние каникулы-2020 будем отдыхать на два дня меньше

Сокращение количества выходных связано с календарем.

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней, как и прописано в Трудовом кодексе, с 1 по 8 января, сообщает РИА Новости.

В последние два года праздничных дней было больше, потому что в 2017 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье и присоединялись к новогодним каникулам, а в 2018-м за понедельник, 31 декабря, россияне работали в субботу, 29 декабря.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:16 +3
Другие статьи по темам
Событие
Новогодние праздники
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вернуть ножкам легкость: Тульская железнодорожная больница избавит от варикоза
Вернуть ножкам легкость: Тульская железнодорожная больница избавит от варикоза
Скоро в Туле. Удаление татуировок, татуажа и сосудов лазером Harmony XL от ALMA-Lasers
Скоро в Туле. Удаление татуировок, татуажа и сосудов лазером Harmony XL от ALMA-Lasers
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.