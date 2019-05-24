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В Туле на некоторых участках установят знаки «Остановка запрещена»

В Туле на некоторых участках установят знаки «Остановка запрещена»

Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 20 июня 2019 года.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также обеспечения беспрепятственного проезда транспорта администрация Тулы приняла решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена»:

  • по ул. Генерала Маргелова в районе памятника В. Ф. Маргелову,
  • на въезде в Центральный районный суд города со стороны ул. Комсомольской.

Также будет ограничена остановка и стоянка транспорта, кроме автобусов, на остановке городского общественного транспорта «Областной роддом».

Запрет введут с 20 июня.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:45 +3
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