В Туле на некоторых участках установят знаки «Остановка запрещена»
Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 20 июня 2019 года.
Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также обеспечения беспрепятственного проезда транспорта администрация Тулы приняла решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена»:
-
по ул. Генерала Маргелова в районе памятника
В. Ф. Маргелову,
- на въезде в Центральный районный суд города со стороны ул. Комсомольской.
Также будет ограничена остановка и стоянка транспорта, кроме автобусов, на остановке городского общественного транспорта «Областной роддом».
Запрет введут с 20 июня.
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