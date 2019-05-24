Дерзкое нападение на полицейского в Туле: что известно на данный момент

Официальной информации о ЧП всё еще мало. Точно известно, что 24 мая 2019 года около 9 часов утра в поселке Косая Гора в результате конфликта сотрудника полиции с неизвестным полицейский был тяжело ранен – в него стреляли из его же табельного оружия.

25-летний сотрудник ППС УВМД России по Тульской области, старший сержант Николай Скачков в настоящий момент госпитализирован, ему провели операцию. Его состояние, по данным регионального минздрава, медики оценивают как тяжелое. Мужчина находится в больнице скорой медицинской помощи. По некоторым данным, у него огнестрельное ранение груди, перелом бедра, болевой шок.

По данным нашего источника, раненого полицейского нашел прохожий в кустах возле забора пункта приема металлолома (Орловское шоссе, 45) на Косой Горе. Важное дополнение: как сообщили Myslo в правоохранительных органах, оружие сотрудника ППС похищено не было. Злоумышленник отобрал у него пистолет, произвел в сержанта несколько выстрелов и выбросил оружие на месте.

В городе до сих пор продолжаются полицейские спецоперации: виновный до сих пор не найден. Первоначально сообщалось, что полиция ищет «ВАЗ-2112», на котором якобы скрылись преступники. Однако, как Myslo стало известно из осведомленного источника, автомобиль начали искать после просмотра видеозаписей с камер наблюдения. Впоследствии проезжавшую в том месте около 9.00 серебристую «двенадцатую» нашли, ее владелец не имеет отношения к произошедшему — просто проезжал мимо. Эту информацию пока официально не подтверждают в правоохранительных органах.

Где именно и из-за чего начался конфликт, пока официально не сообщается.

Пресс-служба УМВД пока неохотно комментирует информацию о произошедшем, а различные СМИ дают противоречивую информацию.

По одной из версий, трое мужчин в то утро подошли к Николаю на ул. Шевченко на Косой Горе и попросили отойти с ними в сторону. Мужчины прошли до пункта приема лома, после короткого разговора преступники выхватили у полицейского табельный пистолет, несколько раз выстрелили ему в грудь и ноги, бросили оружие и скрылись. На помощь стражу порядка поспешил прохожий, он вызвал медиков.

Издание Life опубликовало новость, что на полицейского напали трое мужчин в масках, которые скрутили сотрудника и увели в сторону лесополосы, где устроили над ним расправу.

Однако сведения про количество подозреваемых, про маски, про отвод в сторону лесополосы, про расправу в региональном СУ СК опровергли, назвав это дезинформацией.

Как сообщил Myslo источник, близкий к правоохранительным органам, конфликт между сотрудником полиции и гражданским (или несколькими) завязался в автобусе №28, ехавшем с Косой Горы в сторону центра Тулы. В продолжение ссоры мужчины вышли на остановке «Пятачок» и продолжили разговор у территории пункта приема лома. Впоследствии ссора закончилась стрельбой.

Эту же версию подтверждают и рассказы туляков, которые сегодня утром ехали в 28-м автобусе. Их остановили сотрудники полиции и расспрашивали о некоем преступлении, очевидцами которого пассажиры и водитель могли стать. Автобус был остановлен уже в Пролетарском округе Тулы . На данный момент неизвестно, начался ли конфликт в транспорте или пассажиры автобуса могли видеть случившееся в окно.

Предположительно, на полицейского напали приезжие: на момент публикации новости в отделе полиции «Косогорский» инициирована массовая проверка документов у мигрантов.

По факту попытки убийства сотрудника полиции СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело.

К поиску злоумышленников подключились сотрудники Росгвардии. В поиске преступников используется специализированная техника.

На месте происшествия до сих работает следственно-оперативная группа следователей следственного управления, сотрудники полиции, и. о. руководителя следственного управления В.В. Усов , начальник УМВД России по Тульской области С. А. Галкин , эксперты.

Проводится осмотр места происшествия, допросы свидетелей и очевидцев произошедшего, изъятие предметов, имеющих доказательственное значение. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на розыск причастных лиц. Эксперты осматривают место преступления в том числе с использованием магнитного устройства для поиска металлических предметов (гильз).