Районы Тульской области получат гранты за хорошие показатели

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Результаты будут оцениваться в четырех номинациях.

Опубликовано постановление регионального правительства о размерах грантов, которые будут выделяться муниципальным образованиям области за лучшие показатели их деятельности в 2018 году.

Номинаций четыре: экономическое развитие, включая развитие инвестиционной привлекательности; жилищно-коммунальное хозяйство; физическая культура и спорт; организация муниципального управления, применительно к демографической ситуации.

За первое место предусмотрен грант в 1,1 млн рублей, за второе — 800 тысяч, а за третье — 600 тысяч.

Соответствующее постановление подписано первым заместителем губернатора Тульской области — председателем регионального правительства Валерием Шериным. На что будет можно потратить полученные деньги в документе не указано.