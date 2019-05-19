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Где в Туле 20 мая отключат электроэнергию

Где в Туле 20 мая отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

20 мая специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в городе не будет с 9.00 по следующим адресам:

  • ул. С. Перовской, 5, 4, 15, 17;
  • ул. Пушкинская, 57, 37, 35, 39, 39-а, 45−51;
  • ул. Гоголевская, 69, 80, 86, 88;
  • ул. Бундурина, 18/45;
  • ул. Свободы, 12;
  • ул. Хворостухина, 3-б, 35, 7;
  • ул. Вильямса, 26-в, 42;
  • ул. Бондаренко, 27;
  • пр-т Ленина, 118-а, 120-а, 118, 120;
  • Калужское шоссе, 3;
  • ул. Лесная опушка, 12;
  • Тополиный пр-зд, 10;
  • ул. Лейтейзена, 12-б, в, 76;
  • п. Н-Скуратово, 1−15-а;
  • ул. Октябрьская, 136−182;
  • ул. Фестивальная, 1−24;
  • 3-й, 4-й Фестивальные проезды;
  • ул. Нагорная, 2, 4;
  • Северное Заречье.
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