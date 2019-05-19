Где в Туле 20 мая отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
20 мая специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в городе не будет с 9.00 по следующим адресам:
- ул. С. Перовской, 5, 4, 15, 17;
- ул. Пушкинская, 57, 37, 35, 39, 39-а, 45−51;
- ул. Гоголевская, 69, 80, 86, 88;
- ул. Бундурина, 18/45;
- ул. Свободы, 12;
- ул. Хворостухина, 3-б, 35, 7;
- ул. Вильямса, 26-в, 42;
- ул. Бондаренко, 27;
- пр-т Ленина, 118-а, 120-а, 118, 120;
- Калужское шоссе, 3;
- ул. Лесная опушка, 12;
- Тополиный пр-зд, 10;
- ул. Лейтейзена, 12-б, в, 76;
- п. Н-Скуратово, 1−15-а;
- ул. Октябрьская, 136−182;
- ул. Фестивальная, 1−24;
- 3-й, 4-й Фестивальные проезды;
- ул. Нагорная, 2, 4;
- Северное Заречье.
Другие статьи по темам
Место