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Косогорский металлургический завод о выбросе: Угрозы для здоровья туляков нет

Косогорский металлургический завод о выбросе: Угрозы для здоровья туляков нет

На предприятии отметили, что произошла штатная ситуация.

Представители Косогорского металлургического завода прокомментировали выброс, который произошел еще 12 мая. Сегодня, 15 мая, предприятие прислало в редакцию Myslo ответ на запрос. Приводим комментарий полностью:

- 12 мая 2019 г. в 7.35 персонал доменной печи №3 оперативно  диагностировал прогар элементов двух фурменных приборов (штатная ситуация). При прогаре фурменных приборов предписана остановка печи с выпуском жидких продуктов плавки для последующей замены фурм.

Процесс остановки доменной печи сопровождается краткосрочным выходом парогазовой смеси через атмосферные клапаны.

Работа через атмосферные клапаны осуществлялась с 7.35 до 8.10. Выпуск парогазовой смеси через атмосферные клапаны призван предотвратить образование взрывоопасной смеси расплава с водой в нижней части печи. Краткосрочная  работа с открытыми атмосферными клапанами при подготовке остановки печи является регламентированной процедурой, что отражено в разрешительной природоохранной документации как кратковременный выброс.

Атмосферные клапаны печи расположены на высоте примерно 60 м от уровня земли, и их расположение предполагает тот факт, что негативным является лишь визуальный эффект. Для населения и окружающей среды данный вид выброса опасности не представляет, что подтверждается данными производственного контроля и многочисленными пробами воздуха, отобранными в ходе проверок надзорных органов.

Кроме того, на КМЗ отметили, что в дальнейших планах предприятия – модернизация существующих и внедрение новых природоохранных технологий и оборудования и снижение уровней всех видов воздействий на окружающую среду и прилегающую жилую застройку.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 09:39 −21
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