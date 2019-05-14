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Какие улицы Тулы будут обесточены 15 мая

Какие улицы Тулы будут обесточены 15 мая

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • п. Менделеевский: ул. Пионерская, 10-17,
  • ул. Шоссейная, 1-в,
  • ул. Ленина, 1-22,
  • ул. Фестивальная,
  • ул. Энтузиастов,
  • ул. Михеева, 4-б,
  • ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.),
  • ул. Декабристов, 41-51, 55-75 (нечётн.), 54-76, 82-108 (чётн.),
  • ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
  • ул. Марата, 156,
  • ул. Коксовая, 2-16,
  • ул. Кутузова, 133-181 (нечётн.),
  • Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 20, 22,
  • ул. Дачная, 11-22,
  • ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. Газовая, 1-13,
  • ул. Подъёмная, 1-14,
  • ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
  • ул. Севастопольская, 1-15,
  • ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 71,
  • п. Н-Скуратово, 1-15-а,
  • п. Михалково: ул. Белоусова, 34-50 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 24-а-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 21-б-53 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин, 14 мая, в 21:53 +1
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