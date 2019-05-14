Какие улицы Тулы будут обесточены 15 мая
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- п. Менделеевский: ул. Пионерская, 10-17,
- ул. Шоссейная, 1-в,
- ул. Ленина, 1-22,
- ул. Фестивальная,
- ул. Энтузиастов,
- ул. Михеева, 4-б,
- ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.),
- ул. Декабристов, 41-51, 55-75 (нечётн.), 54-76, 82-108 (чётн.),
- ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
- ул. Марата, 156,
- ул. Коксовая, 2-16,
- ул. Кутузова, 133-181 (нечётн.),
- Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 20, 22,
- ул. Дачная, 11-22,
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Газовая, 1-13,
- ул. Подъёмная, 1-14,
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
- ул. Севастопольская, 1-15,
- ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
- ул. Бункерная, 71,
- п. Н-Скуратово, 1-15-а,
- п. Михалково: ул. Белоусова, 34-50 (чётн.),
- ул. Верещагина, 24-а-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.),
- ул. Щепкина, 21-б-53 (нечётн.).
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