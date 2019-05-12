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Тульских журналистов приглашают принять участие в конкурсе «Семья и будущее России»

Тульских журналистов приглашают принять участие в конкурсе «Семья и будущее России»

Еженедельник «Слобода» по традиции также примет участие в этом конкурсе.

Всероссийский конкурс для журналистов, блогеров, студентов и аспирантов «Семья и будущее России — 2019», организованный Фондом Андрея Первозванного, ведет прием работ до 15 июня 2019 года.
В этом году впервые жюри будет рассматривать помимо журналистских работ материалы блогеров, а также научные работы студентов и аспирантов факультетов журналистики.

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и фонда целевого капитала «Истоки».

Напомним, что еженедельник «Слобода» два раза становился финалистом конкурса — в 2015 и 2018 годах, а в 2017 году стал победителем в номинации «Печатное СМИ».

Конкурс проводится в шестой раз. Его задачи: поощрить системное обращение журналистов, блогеров, студентов и аспирантов к семейной тематике. Номинации: печатные СМИ, радио, телевидение, интернет-СМИ, социальные медиа, научные работы. В каждой конкурсной заявке (кроме номинации «научные работы») должно быть представлено не менее 10 работ на семейную тематику. Период выхода в эфир, публикации (кроме номинации «научные работы»): с 15 июня 2018 года до 15 июня 2019 года.

Общий призовой фонд: 1 240 000 рублей. Сроки подачи заявок: до 15 июня 2019 года.

1 августа на сайте www.fap.ru будет опубликован список участников конкурса.

1 сентября там же будет опубликован список финалистов Конкурса, которые будут приглашены в октябре 2019 года в Москву на церемонию награждения лауреатов.
23−26 октября 2019 года для финалистов конкурса (не менее 90 человек) Фонд Андрея Первозванного совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова проведет трёхдневную практическую конференцию. Лауреатами Конкурса станут 43 участника из числа финалистов.

По традиции партнеры Конкурса из числа крупнейших объединений журналистов и СМИ (Союз журналистов России, Союза предприятий печатной индустрии (Гильдия издателей периодической печати), Альянс независимых региональных издателей, Российская академия радио, Фонд независимого радиовещания), а также журнал «Русский репортер», факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, фонд «Истоки» и ЗАО «Борисфен» вручают свои памятные призы и дипломы.

Каждый участник по завершении конкурса будет отмечен благодарственным письмом Фонда Андрея Первозванного за системное освещение семейной тематики и участие во Всероссийском конкурсе «Семья и будущее России».

Учитывая высокий уровень конкурсных работ, оргкомитет принял решение, что лауреатами Конкурса в 2019 году станут 43 участника из числа прошедших в финал Конкурса.

 

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