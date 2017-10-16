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Шеф-редактор «Слободы» Лариса Тимофеева стала лауреатом Всероссийского конкурса «Семья и будущее России»
Лариса Тимофеева (справа). Фото Елены Кузнецовой.

Шеф-редактор «Слободы» Лариса Тимофеева стала лауреатом Всероссийского конкурса «Семья и будущее России»

Ее материалы на семейную тематику были признаны лучшими в России.

Всероссийский конкурс для журналистов федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ «Семья и будущее России» уже в четвертый раз проводит Фонд Андрея Первозванного. Конкурс проводится в рамках Всероссийской программы «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки».

В 2017 году на конкурс поступило 585 заявок из 77 регионов РФ, это 7399 журналистских работ. И больше всего заявок — 435 — в номинации «Печатные СМИ». Председателем жюри в этом году стал Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер». Первое место в конкурсе среди печатных СМИ заняла Лариса Тимофеева, шеф-редактор газеты «Слобода».

 

сегодня, в 11:34 +9
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