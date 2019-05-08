В Туле прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы

Фото Алексея Пирязева.

8 мая в Тульском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Великой Победы. Губернатор Алексей Дюмин поздравил ветеранов войны, тружеников тыла, жителей разных муниципалитетов региона.

Губернатор подчеркнул, что для миллионов россиян это намного больше, чем праздник.

– Это символ несгибаемого духа нашего народа. Беспримерного подвига целого поколения. Это память о наших дедах и прадедах, совершивших невозможное. Наш народ стоял до последней капли крови, бился насмерть за каждую улицу, каждый дом, за каждую пядь родной земли. Здесь, в Туле, захватчики ощутили это на себе в полной мере. Своим подвигом наши земляки разрушили планы врага по захвату столицы, помогли Красной армии перейти в контрнаступление и переломить ход всей войны, — сказал глава региона.

В своем выступлении губернатор обратил внимание и на то, что сегодня в мире всё чаще предпринимаются попытки преуменьшить роль и значимость подвига советского народа.

– Пока мы с вами храним в своих сердцах и передаем из поколения в поколение память о свершениях предков, этого не произойдет. Наш священный долг — воспитывать детей на примерах мужества и самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла, отстаивать историческую справедливость, не позволять переписывать факты и искажать правду, — сказал губернатор.

Особую благодарность Алексей Дюмин выразил ветеранам, которые остаются в строю и продолжают участвовать в патриотическом воспитании молодежи.

Губернатор вручил государственные и региональные награды участникам Великой Отечественной войны, ветеранам войны и труда, работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, военнослужащим, представителям образовательных учреждений и общественных организаций.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени посмертно награжден Николай Александрович Макаровец — первый заместитель генерального директора, научный руководитель — генеральный конструктор АО «НПО «СПЛАВ». Награда была передана его дочери — Наталье Макаровец.

Орден Александра Невского вручили Виктору Ивановичу Трегубову — заместителю управляющего директора по производству «НПО «Сплав».

Медаль Суворова получили:

Валерий Валерьевич Борисов — гвардии капитан, старший офицер службы ракетно-артиллерийского вооружения технической части войсковой части №55599,

Кирилл Сергеевич Шевченко — гвардии капитан медицинской службы, старший ординатор хирургического отделения войсковой части №52296.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» получил Виктор Николаевич Чернов — испытатель изделий «Туламашзавода».

Медаль Жукова губернатор вручил Оксане Николаевне Воронковой — гвардии старшему сержанту, операционной медицинской сестре хирургического отделения медицинского усиления войсковой части №52296.

Нагрудный знак Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» получил 15-летний учащийся юридического колледжа Станислав Теплинский (материал о поступке парня читайте позже на Myslo).

Серебряную медаль «За особый вклад в развитие Тульской области» Алексей Дюмин вручил:

Борису Петровичу Антонову — участнику Великой Отечественной войны,

Николаю Анатольевичу Паршикову — участнику Великой Отечественной войны,

Владимиру Ивановичу Пармухину — участнику Великой Отечественной войны.

Медали «Трудовая доблесть» III степени удостоены:

Петр Сергеевич Носов — участник Великой Отечественной войны,

Василий Евдокимович Ефремов — участник Великой Отечественной войны,

Виктор Егорович Скачков — труженик тыла, ветеран труда,

Неонила Васильевна Козлова — труженик тыла, ветеран труда,

Сергей Иванович Юрков — житель блокадного Ленинграда, ветеран труда.

Медаль «Честь и мужество» губернатор вручил Александру Владимировичу Знаменщикову — инженеру подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ ГУ ТО «Управление противопожарной службы».

Почетную грамоту губернатора Тульской области получил Сергей Митрофанов, корреспондент газеты «Тульские известия».

Также Благодарность губернатора Тульской области получили:

Светлана Викторовна Трубицина — социальный работник отделения соцобслуживания на дому ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №4»,

Сергей Петрович Кривов — руководитель Зонального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания, директор МБОУ «Средняя образовательная школа №9» г. Алексина,

Павел Алексеевич Синцов — член общественной организации «Тульский областной молодежный поисковый центр «Искатель».

Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом с участием народного артиста России Александра Домогарова, актера театра и кино Никиты Высоцкого и оркестра Тимура Ведерникова. Также на сцене выступили тульские творческие коллективы.