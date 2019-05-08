За жестокое убийство друга, воровство и погром авто житель Тульской области отправился в колонию

Доказательства, собранные Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 20-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве, краже и умышленном повреждении чужого имущества.

В мае 2018 года обвиняемый находился около одного из домов в д. Соклаково Каменского района Тульской области и увидел припаркованный автомобиль. Обвиняемый подошел к нему и начал крушить Chevrole Cobalt. В результате был поврежден кузов и разбиты стекла. Собственнику автомобиля причинен имущественный ущерб на сумму 41 300 рублей.

В ночь с 4 на 5 августа мужчина проник на приусадебный участок той же деревни и похитил велосипед Stels стоимостью 3690 рублей.

Вечером 30 ноября молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему знакомому. Между ними произошел конфликт. В ходе ссоры он вооружился неким тупым твердым предметом (злоумышленник выкинул орудие убийства, и найти его не удалось, а сам обвиняемый отказался называть его следователям. – Прим. ред.) и не менее 11 раз ударил им знакомого по голове. А после схватил, предположительно, нож (тут такая же ситуация, как и с предыдущим орудием убийства. – Прим. ред.) и нанес им 19 ударов в область грудной клетки, запястья, кисти, предплечья. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

На основании ходатайства следователя обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.