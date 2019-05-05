Где в Туле 6 мая отключат электроэнергию

6 мая специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Тургеневская, 12, 38, 38-а, 40;

ул. Каминского, 9, 21;

пр-т Ленина, 33, 31-б, 43-а;

ул. Пушкинская, 14-ж;

п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21, 20; ул. Никитина, 12, 13-а; ул. Чернышевского, 13;

п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 12, 21−48; ул. Грибоедова, 21−37 (нечётн.), 45, 51, 52, 53;

11-й пр-зд, 1−19 (нечёт.), 2−22 (чётн.);

ул. Судейского, 50−68 (чётн.), 35−53 (нечётн.);

12-й пр-зд, 2−9, 2-а;

2-й Речной пр-зд, 1−10;

1-й Речной пр-зд, 1−10;

1-й пр-зд, 18−39;

ул. Красина, 78, 80;

ул. Речная, 2−9;

6-й пр-зд, 19−30;

8-й пр-зд, 27;

9-й пр-зд, 20−32 (чётн.), 23−39 (нечётн.);

10-й пр-зд, 22−39;

1-й пр-зд, 1−8, 47−53 (нечётн.);

8-й пр-зд, 2−32 (чётн.), 1−25 (нечётн.);

9-й пр-зд, 21;

10-й пр-зд, 21;

ул. Сундукова, 1−15 (нечётн.), 2−24 (чётн.);

ул. Судейского, 40−48 (чётн.), 33;

ул. Бабякина, 2−12 (чётн.), 1, 3;

ул. Кутузова, 133−175 (нечётн.);

ул. Стахановская, 1−13 (нечётн.), 2−10 (чётн.);

ул. Коксовая, 1, 2, 3−16;

ул. Газовая, 1−13 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

ул. Подъёмная, 1−14;

ул. Волкова, 21−37 (нечётн.), 16−24 (чётн.), 28, 26, 29;

ул. Севастопольская, 1−15;

ул. Новопарковая, 2−20 (чётн.);

ул. Бункерная, 71;

ул. Ермоловой, 22−52 (чётн.), 17−41 (нечётн.);

ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1−29 (нечётн.);

пер. Репина, 2;

ул. Газовая, 24;

ул. Огарёва, 2−24;

ул. Верещагина, 24-а-54 (чётн.), 23−53 (нечётн.);

ул. Щепкина, 21-б-53 (нечётн.);

ул. Кислородная, 1−27

п. Косая Гора: Орловское ш., 10−26 (чётн.); ул. Стрекаловская, 2−48 (чётн.); ул. Чкалова, 1−13.