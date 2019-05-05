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Где в Туле 6 мая отключат электроэнергию

Где в Туле 6 мая отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

6 мая специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Тургеневская, 12, 38, 38-а, 40;
  • ул. Каминского, 9, 21;
  • пр-т Ленина, 33, 31-б, 43-а;
  • ул. Пушкинская, 14-ж;
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21, 20; ул. Никитина, 12, 13-а; ул. Чернышевского, 13;
  • п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 12, 21−48; ул. Грибоедова, 21−37 (нечётн.), 45, 51, 52, 53;
  • 11-й пр-зд, 1−19 (нечёт.), 2−22 (чётн.);
  • ул. Судейского, 50−68 (чётн.), 35−53 (нечётн.);
  • 12-й пр-зд, 2−9, 2-а;
  • 2-й Речной пр-зд, 1−10;
  • 1-й Речной пр-зд, 1−10;
  • 1-й пр-зд, 18−39;
  • ул. Красина, 78, 80;
  • ул. Речная, 2−9;
  • 6-й пр-зд, 19−30;
  • 8-й пр-зд, 27;
  • 9-й пр-зд, 20−32 (чётн.), 23−39 (нечётн.);
  • 10-й пр-зд, 22−39;
  • 1-й пр-зд, 1−8, 47−53 (нечётн.);
  • 8-й пр-зд, 2−32 (чётн.), 1−25 (нечётн.);
  • 9-й пр-зд, 21;
  • 10-й пр-зд, 21;
  • ул. Сундукова, 1−15 (нечётн.), 2−24 (чётн.);
  • ул. Судейского, 40−48 (чётн.), 33;
  • ул. Бабякина, 2−12 (чётн.), 1, 3;
  • ул. Кутузова, 133−175 (нечётн.);
  • ул. Стахановская, 1−13 (нечётн.), 2−10 (чётн.);
  • ул. Коксовая, 1, 2, 3−16;
  • ул. Газовая, 1−13 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
  • ул. Подъёмная, 1−14;
  • ул. Волкова, 21−37 (нечётн.), 16−24 (чётн.), 28, 26, 29;
  • ул. Севастопольская, 1−15;
  • ул. Новопарковая, 2−20 (чётн.);
  • ул. Бункерная, 71;
  • ул. Ермоловой, 22−52 (чётн.), 17−41 (нечётн.);
  • ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1−29 (нечётн.);
  • пер. Репина, 2;
  • ул. Газовая, 24;
  • ул. Огарёва, 2−24;
  • ул. Верещагина, 24-а-54 (чётн.), 23−53 (нечётн.);
  • ул. Щепкина, 21-б-53 (нечётн.);
  • ул. Кислородная, 1−27
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 10−26 (чётн.); ул. Стрекаловская, 2−48 (чётн.); ул. Чкалова, 1−13.
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:35 +1
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