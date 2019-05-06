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Алексей Дюмин выразил соболезнования близким погибших в сгоревшем самолете в Шереметьево
Фото sledcom.ru.

Алексей Дюмин выразил соболезнования близким погибших в сгоревшем самолете в Шереметьево

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево 5 мая.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» загорелся при посадке. По уточненной информации Следственного комитета, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

«Тульская область скорбит вместе со всей страной», — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину в максимально короткие сроки выяснить, были ли среди пассажиров авиалайнера жители Тульской области.

По предварительным данным, 5 мая 2019 года в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет, следовавший сообщением «Москва – Мурманск».

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
 
МЧС России обнародовало список эвакуированных пассажиров.
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