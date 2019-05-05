На трассе М2 в Туле Citroën жестко «догнал» микроавтобус

фото и видео Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 5 мая около 19 часов на 190 км трассы М2 «Крым» в Туле неподалеку от поворота на Одоевское шоссе произошло серьезное ДТП с участием Citroën C4 с номерными знаками 31 региона (Белгород) и микроавтобуса Volkswagen Caravelle с номерами Московской области.

По имеющейся на данный момент информации, водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию и на значительной скорости врезался в едущий впереди микроавтобус. Несмотря на значительные повреждения транспортных средств, обошлось без серьезно пострадавших. Госпитализация участникам ДТП не потребовалась.

Отметим, что в числе пассажиров Volkswagen Caravelle были двое маленьких детей приблизительно 5-7 лет.

Окончательную причину и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам полиции.