Пасхальное богослужение в Туле: Фоторепортаж

Фото и видео Сергея Старикова

Праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой христианского учения.

В ночь на 28 апреля в тульском Успенском кафедральном соборе митрополит тульский и ефремовский Алексий провел праздничное богослужение, которое посетили несколько сотен туляков.

Праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств».

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