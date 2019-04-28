Фото и видео Сергея Старикова
Пасхальное богослужение в Туле: Фоторепортаж
Праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой христианского учения.
В ночь на 28 апреля в тульском Успенском кафедральном соборе митрополит тульский и ефремовский Алексий провел праздничное богослужение, которое посетили несколько сотен туляков.
Праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств».
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с православного обряда.
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