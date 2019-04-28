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Пасхальное богослужение в Туле: Фоторепортаж
Фото и видео Сергея Старикова

Пасхальное богослужение в Туле: Фоторепортаж

Праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой христианского учения.

В ночь на 28 апреля в тульском Успенском кафедральном соборе митрополит тульский и ефремовский Алексий провел праздничное богослужение, которое посетили несколько сотен туляков.
 

 
Праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». 
 
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с православного обряда.
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Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 1
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 2
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 3
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 4
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 5
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 6
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 7
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 8
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 9
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 10
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 11
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 12
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 13
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 14
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 15
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 16
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 17
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 18
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 19
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 20
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 21
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 22
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 23
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 24
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Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 33
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 34
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 35
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 36
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 37
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 38
Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 39
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Пасхальное богослужение в Туле, Фото: 41
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 02:36 +3
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