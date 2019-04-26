Аллею Доброты вместе с командой «Слободы» и читателями высадят волейболистки «Тулицы»

Фото из архива Myslo.

Присоединяйтесь к нашей компании и вы.

Аллею Доброты вместе с командой «Слободы», Myslo и «Модного города», а также со всеми желающими высадят волейболистки и тренерский штаб «Тулицы» — наши постоянные читатели и большие друзья.

Не упустите возможность сделать доброе дело — посадить деревце, — а также пообщаться с волейбольной командой. Кстати, «Тулица» стала бронзовым призером чемпионата России в Высшей лиге «А».

Итак, в субботу 27 апреля в 10.00 ждем всех желающих в Могилевском сквере (сбор за танком).

Необходимый инвентарь, а также воду для полива обеспечивает теруправление по Центральному району Тулы, музыку и чай с вкусняшками — концессионер сквера ООО «Тула-Ресторатор». От вас, друзья, нужно только хорошее настроение и желание поработать руками.