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Аллею Доброты вместе с командой «Слободы» и читателями высадят волейболистки «Тулицы»
Фото из архива Myslo.

Аллею Доброты вместе с командой «Слободы» и читателями высадят волейболистки «Тулицы»

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Аллею Доброты вместе с командой «Слободы», Myslo и «Модного города», а также со всеми желающими высадят волейболистки и тренерский штаб «Тулицы» — наши постоянные читатели и большие друзья.

Не упустите возможность сделать доброе дело — посадить деревце, — а также пообщаться с волейбольной командой. Кстати, «Тулица» стала бронзовым призером чемпионата России в Высшей лиге «А».

Итак, в субботу 27 апреля в 10.00 ждем всех желающих в Могилевском сквере (сбор за танком).

Необходимый инвентарь, а также воду для полива обеспечивает теруправление по Центральному району Тулы, музыку и чай с вкусняшками — концессионер сквера ООО «Тула-Ресторатор». От вас, друзья, нужно только хорошее настроение и желание поработать руками.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:26 +5
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