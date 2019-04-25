Тульские власти встретились с дольщиками СК «Фаворит»

Начать активное строительство домов 2-й и 3-й очереди планируется до конца года.

24 апреля начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко провел встречу с представителями инициативной группы участников долевого строительства 2-й и 3-й очереди «ЖК «Времена года». Застройщик комплекса – ООО СК «Фаворит».

Строительная компания неоднократно допускала перенос сроков сдачи объекта. Начать активное строительство домов 2-й и 3-й очереди планируется до конца года.

В ходе встречи застройщик рассказал о проведенных работах. Представители надзорных органов и администрации Тулы разъяснили дольщикам вопросы применения мер административного воздействия к ООО СК «Фаворит» и работы застройщика с ресурсоснабжающими организациями.

Ранее губернатор Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину и начальнику инспекции Павлу Мусиенко совместно с прокуратурой активизировать работу по решению проблемных вопросов на объектах долевого строительства, в том числе СК «Фаворит».

Отметим, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляется переход от строительства жилья с использованием договора долевого участия к банковскому кредитованию и иным формам финансирования (счета эскроу). Новая модель вводится с 1 июля 2019 года. Она защитит участников долевого строительства от риска потерять вложенные средства.