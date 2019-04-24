Жители Тульской области задолжали за газ 214,5 млн рублей

Тульские газовики усилили работу с должниками за газ в индивидуальных жилых домах. Общая сумма просроченной задолженности – 214, 5 млн рублей. Почти половину этой суммы накопили за последний отопительный сезон жители частных домов и квартир с местной системой отопления на газовом топливе. Во время отопительного сезона подача газа таким должникам не прекращалась.

Самые крупные долги – у жителей Тулы, а также Алексинского, Заокского и Ясногорского районов. У отдельных абонентов сумма задолженности превышает 50 тысяч рублей, а восемь туляков суммарно задолжали газовикам 600 тысяч рублей.

Всем направлены уведомления о прекращении газоснабжения. В соответствии с законодательством для прекращения подачи газа за неоплату выставленных счетов не требуется решения суда. Для возобновления газоснабжения помимо суммы задолженности абоненту придётся оплатить работы по отключению и подключению к сети газораспределения – 3 до 20 тысяч рублей, а также пени и судебные издержки. За последние три года в Тульской области от газа были отключены около 10 тысяч должников.